Nagpur News: जामठ्याजवळ रेल्वेच्या धडकेत दीड वर्षाच्या वाघाचा मृत्यू

नागपूर : शहरापासून काही किलोमीटर अंतरावर रेल्वेच्या धडकेत दीड वर्षाच्या वाघाचा मृत्यू झाला. जामठा येथील विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन मैदान आणि ब्रह्मकुमारी आश्रम परिसरालगत असलेल्या रेल्वे रुळांवर हा वाघ मंगळवारी रात्री मृतावस्थेत आढळला..बुटीबोरी वनपरीक्षेत्रातील बुटीबोरी पश्चिम वनक्षेत्रातील सुकळी (घारपुरे) बिटातून जाणाऱ्या रेल्वेमार्गावर ही घटना घडली. केरळ एक्स्प्रेसच्या चालकाने रेल्वे स्थानकाला घटनेची माहिती दिल्यानंतर ती बुटीबोरी वनविभागाला कळविण्यात आली. माहिती मिळताच वनपाल प्रकाश माटे, वनरक्षक प्रचित पाटील, महादेव मुंढे, गणपत मुंढे व वनपाल लक्ष्मण माहुरे घटनास्थळी दाखल झाले. गोरेवाडा येथील ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटरची चमूही तत्काळ पोहोचली. वाघाचा मृतदेह सेमिनरी हिल्स येथील सेंटरमध्ये शवविच्छेदनासाठी हलविण्यात आला आणि बुधवारी सायंकाळी शवविच्छेदनानंतर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..जिल्ह्यात रेल्वेच्या धडकेत वाघाच्या मृत्यूची ही पहिलीच घटना आहे. याआधी चंद्रपूर, भंडारा या जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. तमिळनाडूमध्ये रेल्वे अपघातांत हत्तींच्या मृत्यूच्या घटना वाढल्याने तेथे पूर्वसूचना (अलर्ट) प्रणाली बसविण्यात आली आहे..दरम्यान, राज्यातील वन्यजीव-संवेदनशील ब्रम्हपुरी–चंद्रपूर रेल्वेमार्गावर पूर्वसूचना प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) कार्यान्वित करण्यासाठी क्षेत्रीय चाचण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. राज्य वनविभागाने वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट (डब्ल्यूसीटी) या संस्थेला ही प्रणाली बसविण्यास परवानगी दिली आहे. राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांनी यास मंजुरी दिल्याने लवकरच संवेदनशील रेल्वेमार्गांवर अशा यंत्रणा बसविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..Tank Tower Accident: अन् सहा संसाराचे दिवे अकालीच विझले! बुटीबोरी दुर्घटनेने कोलमडले कुटुंब; कंपनीचा बेजबाबदारपणा चव्हाट्यावर.रस्ते व रेल्वेमार्ग हे वन्यजीव अधिवासातून जात असल्याने अपघातांची मालिका सुरूच आहे. विकास प्रकल्पांमुळे अधिवास खंडित होत असून बुटीबोरी परिसर हा वाघांसाठी महत्त्वाचा कॉरिडॉर मानला जातो. याच मार्गाचा वापर करून नागपूर व वर्धा जिल्ह्यात वाघांचे स्थलांतर होत आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे..