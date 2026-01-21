Tiger DentalImplants: वाघांवर होणार कृत्रिम दंतप्रत्यारोपण इस्रायली तज्ज्ञांचा पुढाकार; वाघांच्या उपचाराचा खर्च स्वतः उचलणार

नागपूर : वाघांवरील कृत्रिम दंतप्रत्यारोपणाच्या अभिनव प्रयोगासाठी इस्रायलमधील अदीन डेंटल इम्प्लांट्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. यानिव मेयर आणि अध्यक्ष डॉ. एयाल मिलमन यांनी संपूर्ण उपचार प्रक्रियेचा खर्च स्वतः उचलण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग लवकरच प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..ही अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया इस्रायलमधील अनुभवी दंततज्ज्ञ, नागपूर येथील ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर तसेच गोरेवाडा येथील वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र (WRTC) येथील तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त सहकार्याने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे याबाबत वन्यजीव वैद्यकीय क्षेत्रात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या उपक्रमाची पहिली पायरी म्हणून वाघांच्या दंतप्रत्यारोपणासाठी आवश्यक असलेले ‘सीबीसीटी इमेजिंग’ (कोन बीम कम्प्युटेड टोमोग्राफी) आणि ‘थ्री-डी स्कॅन’ इस्रायलच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत..या अत्याधुनिक त्रिमितीय प्रतिमांच्या आधारे वाघांच्या जबड्याची रचना, दातांची स्थिती आणि हाडांची मजबुती तपासली जाणार आहे. यानंतर वाघांच्या दातांसाठी खास सानुकूल कृत्रिम इम्प्लांट्स यापूर्वीही झाले महत्त्वाचे प्रयोग नागपूरच्या वन्यजीव उपचार क्षेत्रात यापूर्वीही अनेक उल्लेखनीय प्रयोग झाले आहेत. महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयात काही वर्षांपूर्वी दिल्लीहून विमानाने आणलेले रक्त एका वाघिणीला देण्यात आले होते..वाघिणीवर रक्त संक्रमणाचा हा भारतातील पहिला प्रयोग होता. त्यानंतर ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटरमध्ये वाघाला नाकातून नळी टाकून अन्न देण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला. तसेच पक्षाघात झालेल्या एका बिबट्याला फिजिओथेरपीच्या माध्यमातून उभे राहणे आणि चालणे शक्य झाले. पशुवैद्यकीय क्षेत्रात असे प्रयोग होणे अत्यंत गरजेचे आहे. -कुंदन हाते, माजी सदस्य राज्य वन्यजीव मंडळ..Nagpur News: कोराडी वीजनिर्मिती केंद्रात ओझोनची गळती; १८ कामगारांना श्वसनाचा त्रास.रूट कॅनलचा प्रयोगही यशस्वी १९९३ साली पुण्यातील पेशवे पार्क येथे एका पांढऱ्या वाघावर ‘रूट कॅनल’चा यशस्वी प्रयोग करण्यात आला होता. वाघावर दंतप्रत्यारोपण करणे अत्यंत आव्हानात्मक असून जबड्यात स्क्रू बसवून कृत्रिम दात लावावे लागतात. प्रयोग यशस्वी होईल की नाही, हे नंतरचे असले तरी असे प्रयोग करणे आवश्यक आहे. -डॉ. शिरीष उपाध्ये, केंद्र संचालक, वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, गोरेवाडा. तयार करण्यात येतील व ते अत्यंत काळजीपूर्वक बसवले जाणार आहेत. हा उपक्रम प्रत्यक्षात आल्यास वाघांवर कृत्रिम दंतप्रत्यारोपण करणारे ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर हे भारतातील पहिले केंद्र ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.