Tiger DentalImplants: वाघांवर होणार कृत्रिम दंतप्रत्यारोपण इस्रायली तज्ज्ञांचा पुढाकार; वाघांच्या उपचाराचा खर्च स्वतः उचलणार

Nagpur Wildlife: नागपूरच्या गोरेवाडा वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये वाघांवर कृत्रिम दंतप्रत्यारोपणाचा अभिनव प्रयोग लवकरच सुरू होणार आहे. इस्रायलमधील अदीन डेंटल इम्प्लांट्सचे CEO डॉ. यानिव मेयर आणि अध्यक्ष डॉ. एयाल मिलमन यांनी या उपचाराचा संपूर्ण खर्च स्वतः उचलण्याची तयारी दर्शविली आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : वाघांवरील कृत्रिम दंतप्रत्यारोपणाच्या अभिनव प्रयोगासाठी इस्रायलमधील अदीन डेंटल इम्प्लांट्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. यानिव मेयर आणि अध्यक्ष डॉ. एयाल मिलमन यांनी संपूर्ण उपचार प्रक्रियेचा खर्च स्वतः उचलण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग लवकरच प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

