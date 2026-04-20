Nagpur News: उन्हाळ्यात ताडगोळे आरोग्यासाठी लाभदायक; शरीरातील उष्णतामान कमी करण्यासाठी होते मदत

नागपूर: विदर्भातील तापमान ४४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्याने नागरिकांच्या शरीराची अक्षरशः लाही-लाही होत आहे. या उष्णतेपासून दिलासा मिळावा म्हणून नागरिक आता कृत्रिम शीतपेयांबरोबरच नैसर्गिक ताडगोळा या नवख्या फळाकडे वळताना दिसत आहे..उष्णतेपासून दिलासा मिळवण्यासाठी नागरिकांचा मोर्चा रसदार फळे, शीतपेये, फळांचा रस आणि थंड पाण्याकडे वळला आहे. सध्या बाजारात कलिंगड, खरबूज, द्राक्ष, लिंबूपाणी, उसाचा रस यांसोबतच ताडगोळ्यांच्याही हातगाड्या दिसू लागल्या आहेत. ताडगोळा हे फळ अनेकांसाठी नवीन असले तरी जाणकार लोक या फळाची आवर्जुन खरेदा करतात..उन्हाळ्यात हे फळ आरोग्यासाठी लाभदायक असल्याचे सांगितले जाते. सध्या ताडगोळे डझननुसार सुमारे 300 रुपये किंवा नगानुसार ४० रुपयात विकले जात असून, हे फळ मुंबईच्या बाजारपेठेतून आणले जात असल्याची माहिती विक्रेत्यांनी दिली..उन्हाच्या झळा कमी करण्यासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात या फळाकडे वळताना दिसत आहेत. कृत्रिम शीतपेयांपेक्षा ताडगोळे खाल्ल्याने शरीराला त्वरित थंडावा मिळतो आणि ते आरोग्यासाठी अधिक चांगले आहे, अशी माहिती एका जाणकार ग्राहकाने दिली..ताडगोळ्यांचे उन्हाळ्यातील फायदेशरीराला नैसर्गिक थंडावा मिळतो, उष्णतेपासून संरक्षणपाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने डिहायड्रेशन होत नाहीपचन सुधारते. ॲसिडिटी व अपचन होत नाहीत्वचेची जळजळ व घामोळे कमी करण्यात मदतशरीरातील उष्णता कमी करण्यास मदत.