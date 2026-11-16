नागपूर

Nagpur News: पाण्याची पातळी रोज एक टक्का खोलात ;तोतलाडोह जलाशयाची स्थिती चिंताजनक, केवळ २२ टक्के साठा शिल्लक

Totladoh Dam Water Crisis : नागपूरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तोतलाडोह जलाशयात केवळ २२ टक्के जलसाठा शिल्लक असून, दररोज जवळपास एक टक्का पाणीपातळी घटत असल्याने आगामी उन्हाळ्यात जलसंकटाची चिंता वाढली आहे.
Totladoh reservoir, a key water source for Nagpur, has recorded a sharp decline in water storage.

Totladoh reservoir, a key water source for Nagpur, has recorded a sharp decline in water storage.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर, : शहराची तहान भागविणाऱ्या तोतलाडोह जलाशयातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खोलवर जात आहे. रोज जवळपास एक टक्का जलस्तर खाली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भविष्यात उन्हाचे चटके वाढल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवन होऊन धरणातील जलसाठा आणखी तळाला जाणार आहे.

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