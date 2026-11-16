Nagpur News: पाण्याची पातळी रोज एक टक्का खोलात ;तोतलाडोह जलाशयाची स्थिती चिंताजनक, केवळ २२ टक्के साठा शिल्लक

नागपूर, : शहराची तहान भागविणाऱ्या तोतलाडोह जलाशयातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खोलवर जात आहे. रोज जवळपास एक टक्का जलस्तर खाली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भविष्यात उन्हाचे चटके वाढल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवन होऊन धरणातील जलसाठा आणखी तळाला जाणार आहे. .भूतकाळात कधी नव्हे इतके भयानक जलसंकट यावेळी नागपूरकरांसमोर उभे ठाकले आहे. ‘सकाळ’ने तोतलाडोहसह जिल्ह्यातील विविध जलाशयांचा आढावा घेतला असता परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे दिसून आले. उपराजधानीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तोतलाडोह धरणाची स्थिती भीषण व सर्वात चिंताजनक आहे. या जलाशयात सद्यस्थितीत केवळ २२ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, गतवर्षी याच तारखेला तोतलाडोहमध्ये ८८.०७ टक्के पाणी शिल्लक होते. येथील जलसाठा दररोज एका टक्क्याने खाली जात आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी (३० ऑक्टोबर) याच जलाशयात ३६ टक्क्यांच्या वर जलसाठा उपलब्ध होता. हिवाळा असूनही पाण्याची पातळी खोलवर जात आहे, जी अधिक चिंताजनक बाब आहे. बाष्पीभवन पुढेही असेच कायम राहिल्यास लवकरच हे धरण.कोरडेठाक पडण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.याशिवाय जिल्ह्यातील खिंडसी (३८.५६ टक्के), वडगाव (४९.०१ टक्के) आणि नांद (६०.१९ टक्के) या धरणातील स्थितीही फारशी उत्साहवर्धक नाही. त्यामुळे नागपूरकरांचे पुढील सहा-सात महिने कसे निघणार, याची चिंता सर्वांनाच सतावत आहे. संभाव्य जलसंकट लक्षात घेता येणाऱ्या काळात प्रशासनालाही आता नाइलाजाने पाणीकपातीचा कठोर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.एल-निनोने वाढविले ‘टेंशन’यंदाच्या पावसाळ्यावर एल-निनोचा तीव्र प्रभाव राहिल्याने नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात कमी पर्जन्यवृष्टी झाली. एरव्ही नागपूर जिल्ह्यात ९५० मिमीच्या आसपास पाऊस पडतो. मात्र, यावर्षी केवळ ६५४ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली. २००९ नंतर प्रथमच इतका कमी पाऊस झाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाचपैकी एकही धरण काठोकाठ भरले नाही..जिल्ह्यातील विविध धरणांमधीलजलसाठ्याची स्थिती (दशलक्ष घनमीटरमध्ये) धरण आजचा साठा गतवर्षीचा साठातोतलाडोह २२.४६ टक्के ८८.०७ टक्केखिंडसी ३८.५६ टक्के ९९.५३ टक्केवडगाव ४९.०१ टक्के १०० टक्केनांद ६०.१९ टक्के १०० टक्केकामठी खैरी ७९.१२ टक्के ८६.९५ टक्के.मे-जूनपर्यंतचा काळ अग्निपरीक्षेचानागपूर जिल्ह्यामध्ये नोव्हेंबर महिन्यातच ही स्थिती आहे. अजून अर्धा हिवाळा आणि संपूर्ण उन्हाळा बाकी आहे. त्यामुळे नागपूरकरांसाठी मे-जूनपर्यंतचा काळ अतिशय कठीण जाणार आहे. उधळपट्टी न करता प्रत्येक नागरिकाने पाण्याचा एक-एक थेंब वाचविला तरच नागपूरकरांची तहान भागून उन्हाळा सुखकर जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.