Nagpur Traffic Fine: गाडी पुण्यात, चालान नागपुरात; वाहतूक पोलिस विभागाचा अजब कारभार

नागपूर : शहरातील एका वाहनधारकाची दुचाकी पुण्यात असताना नागपूरच्या वाहतूक पोलिसांकडून त्यांना विना हेल्मेटचे चालान आले. ही बाब लक्षात येताच त्यांना धक्काच बसला..सुभाष बुधे यांची दुचाकी पुण्यात आहे. त्यांचा मुलगा तेथे शिक्षणासाठी असल्याने त्याच्यासाठी त्यांनी दुचाकी पुण्यात पाठविली. बुधे हे शिक्षक असून मानेवाडा भागात राहतात. त्यांनी मागच्या जानेवारी महिन्यात दुचाकी पुण्याला पाठविली होती..Kolhapur Minor Drivers : सुसाट वेग, अल्पवयीन हातात स्टेअरिंग! १३ महिन्यांत ५५३ कारवाया; तरीही अपघातांचा वेग कमी कधी होणार?.त्यांच्या गाडीचा क्रमांक हा एमएच ३१ - डीटी ०७७१ आहे, तर त्यांना ज्या वाहनाचे विना हेल्मेटचे चालान आले त्या गाडीचा क्रमांक हा एमएच ३१ - डीटी ०५७१ असा नोंदविला गेला आहे. बुधे यांनी सांगितले की, त्यांना दोन दिवसापूर्वी मोबाइलवर १ हजार रुपयाचे ऑनलाइन चालान आल्याचे समजले..हे चालान पाहुन त्यांना धक्का बसला. ऑनलाइन चालानमध्ये दिसणाऱ्या गाडीला पोलिसांचा दंडा आहे. त्यामुळे चालान आलेली गाडी पोलिस कर्मचाऱ्याची असावी, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. जी गाडी नागपुरात वापरत नाही, त्या गाडीचे चालान नागपुरात कसे पाठविले, असा सवाल त्यांनी 'सकाळ' प्रतिनिधीशी बोलताना केला..Pune Traffic News : अपघात रोखण्यासाठी कठोर पावले! पुणे वाहतूक पोलिसांचा इशारा; नियम तोडल्यास थेट दुचाकी जप्त होणार?.वाहतूक पोलिसांकडून शहानिशा न करता चालान पाठविण्यात येत असल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला. यासंदर्भात त्यांनी वाहतूक पोलिसांच्या ॲपवर ऑनलाइन तक्रार नोंदविली आहे..