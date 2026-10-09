नागपूर : वाहतूक शाखेत मोठ्या प्रमाणात वसूली होत असल्याचे चित्र असताना, ट्रॅव्हल्सकडून वसुली केल्याप्रकरणी पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी कॉटनमार्केट विभागातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (एपीआय) असलेले रवींद्र शेडगे यांना निलंबित केले (API Ravindra Shedge Suspended After Inquiry) आहे. वाहतूक पोलिस उपायुक्त आदित्य मिरखेडकर यांनी याबाबत प्रस्ताव पाठविला होता. या घटनेने वाहतूक पोलिसांमध्ये खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, कॉटनमार्केट वाहतूक शाखा विभागातंर्गत गणेशपेठ परिसर येतो. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात खासगी ट्रॅव्हल्स उभ्या असतात. त्यांच्यावर कारवाईसाठी वाहतूक पोलिस या परिसरात असतात. या ट्रॅव्हल्सकडून वाहतूक पोलिसांद्वारे वसुली केल्या जात असल्याचा एक व्हिडिओ काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झाला होता. त्यानंतर याबाबत पोलिस आयुक्तांकडे एक लेखी तक्रार देण्यात आली होती..त्यावरून त्यांनी पोलिस उपायुक्त आदित्य मिरखेलकर यांना चौकशीचे आदेश दिले. मिरखेलकर यांनी सहाय्यक पोलिस आयुक्त गिरीश बने यांची चौकशी समिती नेमली. या समितीद्वारे केलेल्या चौकशीमध्ये सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रवींद्र शेडगे हे वसुली करीत असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यातूनच त्यांच्यावर ठपका ठेवून त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव पोलिस आयुक्तांकडे पाठविला. त्यानंतर काल रात्री शेडगे यांना निलंबित करण्यात आले..Union Finance Minister Nirmala Sitharaman : GST परिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय! अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार होणार रद्द; लहान व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या 5 मोठे बदल.वसुलीचा खेळ जोरातकॉटन मार्केट विभागातर्गत सातत्याने खासगी ट्रॅव्हल्सकडून वसुली केल्या जात असल्याची माहिती आहे. शेडगे यांच्यापूर्वी ही जबाबदारी एका हवालदाराकडे देण्यात आली असल्याची माहिती पोलिस सुत्रांनी दिली. त्यानंतर एपीआय शेडगे येताच, त्यांची यासाठी नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानुसार शेडगे यांनी एका नामांकित ट्रॅव्हल्सकडून चार हजार रुपयांची वसुली केल्याचे समजते..झिरो टॉलरन्सची भूमिकापोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडून पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या वसुलीबद्दल झिरो टॉलरन्सची भूमिका घेतली आहे. त्यातूनच यापूर्वीही काही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. आता एपीआयच्या निलंबनानंतर हा पैसे घेणारा इशारा असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त आदित्य मिरखेलकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.