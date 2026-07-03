नागपूर

Nagpur: स्टंटबाजी करीत चक्क वाहतूक पोलिसाला मारहाण; मार्टीननगर पुलाजवळील घटना; चौदा युवकांना अटक

Traffic Policeman Assaulted by Stunt Bikers in Nagpur: नागपूरच्या मार्टीननगर पुलाजवळ स्टंटबाजी करणाऱ्या युवकांनी वाहतूक पोलिस शिपायाला मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: मानकापूर हद्दीतील मार्टीननगर पुलाजवळील रस्त्यावर स्टंटबाजी करीत युवकांनी वाहतूक पोलिस शिपायाला जबर मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी १४ युवकांना अटक केली आहे.

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