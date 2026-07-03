Nagpur: स्टंटबाजी करीत चक्क वाहतूक पोलिसाला मारहाण; मार्टीननगर पुलाजवळील घटना; चौदा युवकांना अटक

नागपूर: मानकापूर हद्दीतील मार्टीननगर पुलाजवळील रस्त्यावर स्टंटबाजी करीत युवकांनी वाहतूक पोलिस शिपायाला जबर मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी १४ युवकांना अटक केली आहे. .हर्ष उर्फ पिंडा आनंद पवार (वय २१, रा. पाचपावली), गौरव ऊर्फ मन्या मनोहर धीरडे (वय २६), गणेश सुरेश उईके (वय २३), संयम ऊर्फ भांजा गणेश पुरी (वय २०), यश सुरेश परतेकी (वय २१), प्रेमराज ऊर्फ सुजल अनिल धकाते (वय २०, पाचही रा. खैरीपुरा, पाचपावली), सत्यम नरेंद्र शिर्के (वय २०), आकाश वामन बोकडे (वय २०, रा. खैरीपुरा, पाचपावली), नितीन राकेश गोखले (वय १८), विक्की गजानन तेलघरे (वय २५), भीमदेव ऊर्फ सागर वामन बोकडे (वय १८ ), विक्की अरविंद भजनकर (वय २३), प्रितम ऊर्फ पांड्या लक्ष्मण मोंदेकर (वय २१) आणि टिकाराम हेमराज बारापात्रे (वय २०, सहाही रा. लालगंज, पोलीस चौकीमागे, पाचपावली, नागपूर) अशी आरोपींची नावे आहेत..Nagpur: रोबोटद्वारे महिलेच्या किडनीवर यशस्वी शस्त्रक्रिया; सुपरच्या युरोलॉजी विभागाचे यश; रुग्ण महिलेला मिळाली वेदनेतून मुक्ती.मिळालेल्या माहितीनुसार, २८ जून रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास पोलिस शिपाई कुणाल मधुसूदन सिंह (वय ३५) हे चारचाकीने घरी जात असताना मकबूल मशिदीजवळ काही तरुण दुचाकींवर ट्रिपल सीट फिरत होते. त्यांनी भरधाव वाहन चालवत सतत हॉर्न वाजविला. यावेळी कुणाल यांनी त्यांना साइड मागितली असता, ते रस्ता सोडण्यास तयार नव्हते. कशीबशी त्यांनी कार काढली असता, त्यांच्या पाठलाग करून वाहनाला लाथा मारणे सुरू केले..Raigad News: महाड-वरंध घाटात भीषण दरड कोसळली; महाड-पुणे मार्ग पूर्णपणे बंद, वाहनचालकांची मोठी गैरसोय!.त्यामुळे त्यांनी वाहन थांबविले. ते बाहेर येताच, युवकांनी त्यांना धक्काबुक्की करीत शिवीगाळ केली. तसेच चारचाकीच्या मागील काचेचे नुकसान करीत पसार झाले. याप्रकरणी त्यांनी मानकापूर पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. यानंतर सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास करीत, चौदाही जणांना अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.