Nagpur News: बिबटांपासून बचावासाठी ॲल्युमिनियम पिंजरा; नागपूर विद्यापीठातील संशोधनाला पेटंट नोंदणीचे प्रमाणपत्र

Innovative Aluminium Cage Developed by Nagpur University: विदर्भ व मराठवाड्यातील नागरिकांसाठी बिबट्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी नागपूर विद्यापीठातील संशोधकांनी नावीन्यपूर्ण ॲल्युमिनियम पिंजरा विकसित केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: विदर्भ व मराठवाड्यात वाढत्या बिबट हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ येथील संशोधकांनी नावीन्यपूर्ण ॲल्युमिनियम पिंजरा विकसित केला आहे. या संशोधनाला भारत सरकारच्या पेटंट कार्यालयाकडून डिझाईन नोंदणीचे प्रमाणपत्रही मिळाले आहे.

