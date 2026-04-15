Nagpur News: बिबटांपासून बचावासाठी ॲल्युमिनियम पिंजरा; नागपूर विद्यापीठातील संशोधनाला पेटंट नोंदणीचे प्रमाणपत्र

नागपूर: विदर्भ व मराठवाड्यात वाढत्या बिबट हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ येथील संशोधकांनी नावीन्यपूर्ण ॲल्युमिनियम पिंजरा विकसित केला आहे. या संशोधनाला भारत सरकारच्या पेटंट कार्यालयाकडून डिझाईन नोंदणीचे प्रमाणपत्रही मिळाले आहे..विद्यापीठाचे पदव्युत्तर भौतिकशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. संजय जानराव ढोबळे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयाचे डॉ. अमित रमेश बनसोड यांनी संयुक्तपणे हे संशोधन केले. विदर्भ व मराठवाड्यात बिबटांच्या वाढत्या वावरामुळे शेतकरी, विद्यार्थी व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: अवघ्या ५० पैशांत वीज खरेदीचा घाट; 'ग्रीड सपोर्ट चार्जेस'च्या नावाखाली सौरऊर्जा ग्राहकांची लूट? .जंगलक्षेत्र कमी होणे व पाण्याची टंचाई यामुळे वन्यप्राणी गावांकडे वळत आहेत. अशा परिस्थितीत हे संशोधन उपयुक्त ठरणार असल्याचा विश्वास संशोधकांनी व्यक्त केला.गेल्या काही वर्षांपासून वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात सातत्याने स्थानिक नागरिकांचा जीव जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. अधिवेशनात वनमंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार वाघाच्या हल्ल्यात २४८ तर बिबटाच्या हल्ल्यात १०५ जणांचा मृत्यू झालेला आहे..त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमध्ये नागरिकांना तत्काळ संरक्षण मिळावे, हा या प्रकल्पामागील उद्देश होता. त्यातूनच संशोधकांनी ॲल्युमिनियमपासून जाळीदार पिंजरा तयार केला आहे.या कामगिरीबद्दल कुलगुरू डॉ. मनाली क्षीरसागर, कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे यांनी संशोधकांचे अभिनंदन केले आहे..खरातशी संबंधित मालमत्ता बड्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे, ईडीचा ससेमिरा मागे लागणार; सरकारी बाबूंचे धाबे दणाणले.असे आहे संशोधनॲल्युमिनियमपासून बनविण्यात आलेला हा जाळीदार पिंजरा डोक्यावर घट्ट बसवता येतो. पाठीकडील भाग दोन घड्यांमध्ये असून गरज भासल्यास हूक ओढताच तो संपूर्ण शरीराभोवती संरक्षक कवचासारखा पसरतो. पिंजऱ्यात आठ स्पीकर्स बसविण्यात आले असून त्यातून 'वाचवा-वाचवा', ढोल व ओरडण्याचे आवाज एकाच वेळी येतात. त्यामुळे बिबट घाबरून पळून जाण्याची शक्यता वाढते, तसेच आसपासच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशाराही मिळतो.