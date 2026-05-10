नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या हिवाळी परीक्षांचे निकाल आणि विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या गुणपत्रिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चुका झाल्याच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. या प्रकाराने हजारो विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अधिसभा सदस्य अॅड. मनमोहन वाजपेयी यांनी यासंदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाकडे तीव्र नाराजी व्यक्त करीत तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली आहे..विद्यापीठाकडून १८ मार्च व २२ एप्रिल रोजी परीक्षा, निकाल आणि शैक्षणिक सत्राबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. तरीदेखील निकाल जाहीर करताना अनेक गंभीर त्रुटी दिसून आल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या चुका गंभीर आणि असहनीय आहे. विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत ऑडिट विषयाचे गुण दाखवले गेले आहेत, तर काही विद्यार्थ्यांना पास असूनही नापास दाखवण्यात आले आहे..काहींच्या गुणपत्रिकेत 'अनुपस्थित' अशी नोंद करण्यात आली आहे. या प्रकारच्या चुका केवळ काहीच विद्यार्थ्यांपुरत्या मर्यादित नसून हजारो गुणपत्रिकांमध्ये विविध स्वरूपात आढळून आल्या आहेत. अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे काही महाविद्यालयांच्या पूर्ण वर्गालाच नापास दाखवण्यात आले आहे..नोव्हेंबरपासूनच्या काही गुणपत्रिका अद्याप दुरुस्त झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांची अडचण वाढली आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांना पुढील परीक्षांसाठी फॉर्म भरताना अडचणी येत असून, काही प्रकरणांत दोनदा विषय दाखवले जात असल्याने शुल्क अधिक भरावे लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक भारही वाढत आहे..विद्यार्थ्यांचे नुकसानटाळण्यासाठी नियोजन कराॲड. वाजपेयी यांनी विद्यापीठ प्रशासनाने युद्धपातळीवर काम करून सर्व त्रुटी तातडीने दूर करण्याची मागणी केली आहे. अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रिया आणि करिअरवर याचा परिणाम होऊ नये, यासाठी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.परीक्षेचा अर्ज भरायचा कसा?गुणपत्रिकांवरील चुका दुरुस्त करण्यात आल्या नसल्याने उन्हाळी परीक्षा जवळ आल्या असतानाही नापास विद्यार्थ्यांना परीक्षा फॉर्म भरता येत नाहीत. तसेच फेरमूल्यांकन प्रक्रियेसाठीही योग्य माहिती नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.