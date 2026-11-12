Sakal Impact : सकाळ च्या पाठपुराव्याला यश! नागपूर विद्यापीठाने बीए, बीकॉम आणि बीएस्सीच्या चारही शाखांतून सप्लीमेंट्री इंग्लिश वगळले

नागपूर : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी-२०२०) अंतर्गत भारतीय भाषांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा डंका पिटला जात असताना, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने मात्र बीए., बी.कॉम, बी.एस्सी या पदवी अभ्यासक्रमांतील पहिल्या आणि चौथ्या सत्रात मराठी भाषेऐवजी ‘सप्लीमेंट्री इंग्लिश’ला स्थान दिल्याचा प्रकार समोर आला होता. या विषयाला लावून धरत ‘सकाळ’ने दिलेल्या लढ्याला यश आले असून विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेने चारही शाखांमधून ‘सप्लीमेंट्री इंग्लिश’ला वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. .महाराष्ट्र शासनाच्या २० एप्रिल २०२३ रोजीच्या निर्णयानुसार ‘एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्सेस’ (एईसी) अंतर्गत ८ क्रेडिट्सपैकी ४ क्रेडिट्स इंग्रजीसाठी आणि ४ क्रेडिट्स आधुनिक भारतीय भाषांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, नागपूर विद्यापीठाने पहिल्या आणि चौथ्या सत्रात केवळ इंग्रजी विषय अनिवार्य करून मराठी किंवा अन्य कोणत्याही भारतीय भाषेचा पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णपणे बंद केला आहे. याशिवाय दोन आणि तीन या सत्रात मराठी, हिंदी आणि अन्य भारतीय भाषांसोबत ‘सप्लीमेंट्री इंग्लिश’चाही पर्याय विद्यार्थ्यांना दिला होता. हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सुकाणू समितीच्या अभ्यासक्रम आराखडा आणि श्रेयांक आराखड्याबाबत मार्गदर्शक सूचनांचीही पायमल्ली करणारे असल्याची बाब आढळून आली होती..विशेष म्हणजे, ‘सप्लीमेंट्री इंग्लिश’ आणि ‘कम्युनिकेटीव्ह इंग्लिश’ हे २०२२-२३ या सत्रापासून बंद करण्यात आले होते. मात्र, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ते पुन्हा सुरू करण्यात आले. त्यासाठी १४६ क्रमांकाच्या दिशानिर्देशाचा पुरावा देण्यात आला. मात्र, नवीन दिशानिर्देश रद्द केल्यावर जुने दिशानिर्देश आपोआप रद्द होत असतात. मात्र, त्याचा आधार घेत, ‘सप्लीमेंट्री इंग्रजी’चा मागील दाराने प्रवेश करण्यात आल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे विद्यापीठाच्या या निर्णयामुळे वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांच्या महाविद्यालयांमधून मराठी विषय जवळपास बंद झाला होता. त्यामुळे पूर्वी विद्यार्थ्यांना मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी यांपैकी पर्याय निवडता येत होता. आता इंग्रजीची सक्ती करून मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांची गळचेपी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले..‘सकाळ’ने घेतली भूमिकाविद्यापीठाच्या या निर्णयाविरोधात ‘सकाळ’ने बातम्या प्रकाशित करीत ही बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यावर अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी कुलपती, राज्याचे मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांसह कुलगुरूंनाही पत्र लिहिले होते. अधिसभेत पडसाद उमटले होते. सदस्याने यावर प्रश्न उपस्थित केल्यावर मराठी भाषा कायम ठेवण्याच्या नावावर अधिष्ठात्याच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती तयार करण्यात आली. या समितीच्या निर्णयानंतर ही बाब विद्यापरिषदेसमोर मांडण्यात येऊन त्याला मंजुरी देण्यात आली..असा आहे निर्णयउपसमितीने दिलेल्या अहवालात कला, वाणिज्य, विज्ञान व तंत्रज्ञान आणि मानव्यशास्त्र शाखेतून ‘एईसी’ अंतर्गत येणाऱ्या आधुनिक भारतीय भाषांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली ‘सप्लीमेंट्री इंग्लिश’ या विषयाला तत्काळ प्रभावाने वगळण्यात आले. त्यानुसार कुलसचिव डॉ. विजय खंडाळ यांनी परिपत्रक काढले आहे. याशिवाय समाजकार्य विषयातून हा विषय पुढल्या वर्षी निघणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.