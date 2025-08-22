नागपूर

Nagpur University : नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूची नियुक्ती पुन्हा लांबणार! नव्या राज्यपालाच्या नियुक्तीची बघावी लागणार वाट

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांना उपराष्‍ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उमेदवार म्हणून निवडण्यात आले आहे.
Nagpur University
Nagpur Universitysakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांना उपराष्‍ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उमेदवार म्हणून निवडण्यात आले आहे. राज्यपालाशिवाय कुलगुरू निवड होणे अशक्य असल्याने पुन्हा एकदा कुलगुरू पदाची निवड प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.

Loading content, please wait...
nagpur university
Vice Chancellor
Governor
delay work

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com