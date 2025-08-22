Nagpur University : नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूची नियुक्ती पुन्हा लांबणार! नव्या राज्यपालाच्या नियुक्तीची बघावी लागणार वाट

नागपूर - महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उमेदवार म्हणून निवडण्यात आले आहे. राज्यपालाशिवाय कुलगुरू निवड होणे अशक्य असल्याने पुन्हा एकदा कुलगुरू पदाची निवड प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे..राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदासाठी सात ऑगस्टपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते. शेवटल्या दिवसांपर्यंत जवळपास ६० इच्छुक प्राध्यापकांनी कुलगुरू पदासाठी अर्ज केलेत. विद्यापीठाचे दिवंगत कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांचे निलंबन झाल्यानंतर त्यांच्या निधनापासून कुलगुरूपद हे प्रभारींच्या भरवशावर आहे..दहा महिने प्रभारी कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी पदभार सांभाळल्यानंतर अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे यांच्याकडे अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला. सध्या त्यांच्याच खांद्यावर विद्यापीठाचा भार आहे. विद्यापीठाच्या संयुक्त समितीने कुलगुरू निवडीसाठी प्रो. अग्रवाल यांची निवड केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी समितीची निवड केली..या समितीद्वारे कुलगुरूपदाच्या अर्ज प्रक्रियेबाबत सात जुलैला जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. सात ऑगस्ट ही अर्ज करणाची शेवटली तारीख होती. त्यानुसार कुलगुरुपदासाठी जवळपास ६० हुन अधिक इच्छुकांनी अर्ज केलेत. त्यानंतर अर्जाची छाननी आणि त्यांच्या मुलाखती घेण्यास सुरुवात होईल. त्यापैकी अंतिम पाच जणांची राज्यपाल कार्यालयाद्वारे मुलाखत घेतल्यावर विद्यापीठाला नवीन कुलगुरू मिळणार आहे..प्रक्रिया सुरू असली तरी, यापूर्वीच कुलगुरूपदाच्या निवडीसाठी दीड वर्षाचा कालावधी निघून गेला आहे. आता प्रक्रिया सुरू झाल्यावर राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार म्हणून निवडण्यात आले आहे. सप्टेंबर महिन्यात ही निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर नव्या राज्यपालाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेस उशिर झाल्यास पुन्हा एकदा कुलगुरू निवड प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे..ऑक्टोबरच्या महिन्यात मिळणार कुलगुरूकुलगुरूपदासाठी आलेल्या अर्जाची जवळपास पंधरा दिवसात अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर समितीकडून पात्र उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलाविण्यात येईल. त्यापैकी योग्य अर्हताप्राप्त ५ उमेदवारांची निवड करून राज्यपालांकडे पुढच्या प्रक्रियेसाठी पाठवण्यात येईल..राज्यपाल कार्यालयाद्वारे मुलाखती घेतल्यानंतर कुलगुरू पदावर नियुक्ती केली जाईल. ही प्रक्रिया ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत पूर्ण होणार असल्याने याच महिन्यात विद्यापीठाला नवे कुलगुरू मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.