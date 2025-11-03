Nagpur University: कुलगुरूंची निवड बिहार निवडणुकीनंतर! महिनाभरापासून रखडली प्रक्रिया

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे नवीन कुलगुरू नेमण्याची प्रक्रिया एका महिन्यापासून रखडली आहे. आता बिहार निवडणुकीनंतरच पूर्णवेळ राज्यपालांची निवड होऊन त्यानंतरच कुलगुरूंच्या निवडीची प्रक्रिया होण्याची शक्यता विद्यापीठ वर्तुळातील जाणकारांकडून वर्तविण्यात येत आहे..कुलगुरू पदासाठी अर्जदारांपैकी २७ जणांच्या प्राथमिक मुलाखती आणि सादरीकरण झाल्यानंतर पाच नावे अंतिम करण्यात आली. नेमक्या कोणत्या पाच नावांचा अंतिम यादीत समावेश आहे, ते अजून गुलदस्त्यातच असले तरी सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यात एक विद्यमान कुलगुरू, दुसरे एलआयटीचे प्राध्यापक, एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका, अमरावतीमधील प्राध्यापिका आणि नागपूर विद्यापीठातील अधिकाऱ्याचा समावेश असल्याची माहिती आहे..अंतिम पाच जणांच्या मुलाखती घेण्याआधी विद्यापीठ प्रशासनाला त्याबाबत कळवले जाते. मात्र, प्रशासनालाही राज्यपाल कार्यालयाकडून काही सूचना नसून अंतिम पाच अर्जदारांनाही अद्याप मुलाखतींबाबत काहीही कळवण्यात आले नाही..महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा प्रभार सध्या गुजरातचे राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांच्याकडे आहे. विद्यापीठ वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात सध्या प्रभारी राज्यपाल असल्याने ते धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. नवीन राज्यपाल नियुक्त झाले की मग नवीन कुलगुरूंची निवड व्हावी, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, बिहारमध्ये निवडणुका असल्याने केंद्र सरकारकडून राज्यपालाचा निवडीची शक्यता कमी आहे. ती संपल्यावर याबाबत विचार होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे..Nagpur News: गर्भवती माता आरोग्य तपासणीपासून वंचित.आचारसंहितेचाही फटका बसण्याची शक्यताराज्यात येता तीन ते चार दिवसांत आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यावर कुलगुरूंची निवड होणे अशक्य आहे. त्यामुळे या आठवड्यात अंतिम पाच उमेदवारांच्या कुलगुरू पदासाठी मुलाखती न झाल्यास आचारसंहितेचा फटका बसण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.