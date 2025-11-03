नागपूर

Nagpur University: कुलगुरूंची निवड बिहार निवडणुकीनंतर! महिनाभरापासून रखडली प्रक्रिया

Vice Chancellor Selection: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात नवीन कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया रखडली आहे. राज्यपाल नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत निर्णय अडकला. बिहार निवडणुकीनंतर राज्यपालांची निवड झाल्यावरच प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे नवीन कुलगुरू नेमण्याची प्रक्रिया एका महिन्यापासून रखडली आहे. आता बिहार निवडणुकीनंतरच पूर्णवेळ राज्यपालांची निवड होऊन त्यानंतरच कुलगुरूंच्या निवडीची प्रक्रिया होण्याची शक्यता विद्यापीठ वर्तुळातील जाणकारांकडून वर्तविण्यात येत आहे.

Nagpur
education
University
Vice Chancellor

