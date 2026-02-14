नागपूर : एका कॉन्फरन्स कॉलपासून आमच्या प्रेमाला सुरुवात झाली आणि पाच वर्ष एकमेकांना डेट केल्यावर दोन भिन्न संस्कृतीच्या आम्ही दोन व्यक्ती एकत्र आलो. एक काळ असा होता की लोक आमच्या मॅडमशी बोलायलाही घाबरायचे. कुठे काही बोलून जातील की काय, अशी भीती असायची आणि आज तिच नेहा माझी सहचारिणी म्हणून माझ्या सोबत आहे. आम्ही दोघं एकाच कंपनीत वेगवेगळ्या विभागात कार्यरत होतो. एका खाजगी कंपनीत असिस्टंट मॅनेजर पदावर कार्यरत नेहाची (पूर्वाश्रमीची दंदेवार) एक मैत्रीण माझ्य विभागात काम करत होती..त्यावेळी मी रिसर्च असोसिएट होतो. एकदा माझा मित्र आणि नेहा बोलत असताना त्यांच्या चर्चेत माझा विषय निघाला. मग त्यांनी मला कॉन्फरन्स कॉलमध्ये जोडले आणि तिथूनच नेहाचा माझ्या आयुष्यात प्रवेश झाला. थोडक्यात सांगायचं तर, एका कॉन्फरन्स कॉलमुळे मॅडम माझ्या आयुष्यात आल्या. हळूहळू आमचं बोलणं वाढत गेलं. ऑफिसच्या बाहेर भेटू लागलो. कधी आम्ही एकमेकांना डेट करू लागलो हे कळलंच नाही. रोजचं एक ठरलेलं वेळापत्रक झालं होतं. दीड तासाचा लंच ब्रेक आणि त्यानंतर १५ मिनिटांच्या खास गप्पा. ऑफिस सुटल्यानंतर तिला घरी सोडणं. असंच आमचं पाच वर्ष चाललं. नेहाचं एक वाक्य मला अजून आठवते, ‘तू मला लाईक करतोस, पण प्रेम करत नाहीस.’ लाईक आणि प्रेम यामधला फरक कमी करताना कधी पाच वर्षे गेली कळलंच नाही. त्या प्रवासात आम्हाला खात्री झाली की आम्ही दोघं एकमेकांसाठीच आहोत आणि आयुष्यभर एकत्र राहू शकतो. लग्नासाठी आधी नोकरी बदलली आम्ही ज्या कंपनीत काम करत होतो, तिथे पती-पत्नी दोघं एकत्र काम करू शकत नव्हते. शिवाय नेहाची पदवी आणि पोस्ट माझ्यापेक्षा मोठी होती..त्यामुळे मलाच नोकरी बदलणं गरजेचं होतं. लग्नासाठी सर्वात आधी मला नोकरी बदलणं आवश्यक होतं. त्यासाठी बराच वेळ लागला. दरम्यान आमच्या दोघांच्या घरी लग्नाच्या चर्चा सुरू झाल्या. सुरुवातीला आम्ही दोघांनीही एक-एक स्थळ पाहिलं आणि त्यांना नकार दिला. मग हळूहळू घरी सांगितलं की आम्ही एकमेकांना आवडतो. दोन्ही घरच्यांनी हसत दिला होकार ‘तुझ्या आनंदातच आमचा आनंद आहे, असे म्हणत, माझ्या घरच्यांनी आमच्या लग्नाला लगेच होकार दिला. त्यांनी नेहाला लगेच स्वीकारलं. पण नेहाच्या घरी सुरुवातीला मला स्वीकारलं नाही. त्यांना समजावण्यासाठी थोडा वेळ लागला, पण शेवटी तेही तयार झाले. दोन भिन्न संस्कृती एकत्र मी महाराष्ट्रीयन आणि ती साऊथ इंडियन..Promise Day Horoscope: या राशींच्या लोकांनी प्रॉमिस डे ला 'ही' चूक करू नका; नाहीतर पार्टनर होईल नाराज, वाचा तुमचं राशीभविष्य.आमचे संस्कार, चालिरिती, परंपरा, कुटुंबाची विचारसरणी, सगळंच वेगळं होतं. पण शेवटी दोन्ही घरच्यांचं एकच म्हणणं होतं, ‘सगळं वेगळं असलं तरी चालेल, तुम्ही दोघांनी एकमेकांना सांभाळा. आम्ही आनंदी आहोत.’ व्हॅलेंटाइन डे’चे खास गिफ्ट पाच वर्षांच्या नात्यात आम्ही पाच वेळा व्हॅलेंटाइन डे’ आणि दोघांचे वाढदिवस दरवर्षी साजरे केले. आम्ही संपूर्ण व्हॅलेंटाइन विक’ एका दिवसातच साजरा करायचो. पहिल्या व्हॅलेंटाइन डे ला शुभमने मला लाल गुलाबांचा बुके, टेडी, माझ्या आवडीचे खूप चॉकलेट्स, कॉफी मग आणि सर्वात खास स्वतःच्या हस्ताक्षरात लिहिलेली पत्र गिफ्ट दिलं. ते माझ्यासाठी सर्वात सुंदर गिफ्ट होतं. शुभम नेहमी माझ्यासाठी हाताने नोट्स लिहायचा आणि त्याचा तो खास अंदाज मला नेहमीच आवडायचा.बेधडक, बिनधास्त प्रेमभावना व्यक्त करासकाळ वृत्तसेवा नागपूर ता. १३ : प्रेमाला भाषा, वय, काळ-वेळ, नाते या मर्यादा नसतात. प्रियकर-प्रेयसी असो वा आई-वडील असो, आपला पाल्य असो वा आवडणारी कुठलीही व्यक्ती असो... त्या व्यक्तीप्रति आपल्या मनात असलेली प्रेमळ भावना व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणजे ‘व्हॅलेंटाइन डे’. तेव्हा, आज बेधडक, बिनधास्त होत भावनांना वाट मोकळी करून देण्यासाठी भेटवस्तूसह शुभेच्छा देत प्रेमदिन साजरा करण्यासाठी तरुणाईसह सर्वच वयोगटातील लोक सज्ज झाले आहेत. ‘हा आपला दिवस नाही’, ‘हे तर पाश्चिमात्यांचे अंधानुकरण आहे'', ''हा मार्केटिंगचा फंडा आहे'', असे कितीही म्हटले जात असले, कितीही विरोध होत असला तरी आपल्याला आवडणाऱ्या, भावणाऱ्या व्यक्तीला जे आवडते ते देण्यास, भावना व्यक्त करण्यास काहीच हरकत नाही, असाही एक सूर आहे. बरेचदा आपण अशा व्यक्तीला त्या भावना सांगायचे राहून जाते. या पार्श्वभूमीवर जर एखादा दिवस मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी मिळत असेल तर त्यात वावगे काहीच नाही. ‘व्हॅलेंटाइन डे’ हा असाच दिवस असून आज आपल्या आवडत्या व्यक्तीला तिच्याप्रति असलेल्या भावना सांगण्यासाठी, व्यक्त होण्यासाठी तरुणांसह सर्वच वयोगटातील व्यक्ती तयार आहेत. अनेकांनी आजच्या या खास दिवसासाठी भेटवस्तू घेतल्या असून काहींनी डिनरचे नियोजन तर काहींनी शॉपिंगची तयारी केली आहे. कँडल लाइट डिनरचे पॅकेज प्रेमदिनानिमित्त गुलाब देऊन प्रेमभावना व्यक्त केल्या जातात. विशेषतः तरुणांमध्ये हा ट्रेंड दिसतो. .अशात गुलाबांची किंमत वाढली आहे. डच रोझची किंमत प्रतिनग ३५ रुपये आहे. याशिवाय, भेटवस्तू म्हणून चॉकलेट, टेडी बीअर, कॉफी मग, रोमँटिक शोपिस, क्रिस्टल शोपीस, हार्ट शेप पिलो, फोटो फ्रेम यांना पसंती आहे. काही रेस्टॉरंट्समध्ये जोडप्यांसाठी ‘व्हॅलेंटाइन डे’ स्पेशल मेन्यू ठेवला आहे. मोठे हॉटेल आणि लक्झरी लॉजमध्ये कँडल लाइट डिनर १८०० ते ५ हजार रुपयात आयोजित केले आहेत. . डिजिटल युगात ‘ग्रीटिंग कार्ड’ची जादू कायम सोशल मीडियाच्या आणि इन्स्टंट मेसेजिंगच्या युगात प्रेम व्यक्त करण्यासाठी व्हॉट्स ॲप मॅसेज आणि ऑनलाइन पोस्टर्सचा ट्रेंड वाढला असला, तरी व्हॅलेंटान डेच्या पारंपरिक ग्रीटिंग कार्ड्सची मागणी अजूनही कायम आहे. गिफ्ट गॅलरी आणि स्टेशनरी दुकानांमध्ये तरुणांसह मध्यमवयीन ग्राहकांकडून ग्रीटिंग कार्ड्सची खरेदी होत आहे. अनेकांच्या मते, डिजिटल मॅसेज काही क्षणांचा असतो मात्र हाताने लिहिलेले कार्ड आठवणी जपून ठेवतं.व्हॅलेंटाइन डे माझ्यासाठी खूप खास आहे. रात्री बारा वाजता पतीला चॉकलेट आणि गुलाब देऊन शुभेच्छा देते. दुसऱ्या दिवशी आम्ही फिरायला जाऊन जेवण आणि छोट्या भेटवस्तूंनी सेलिब्रेशन करतो. या क्षणांनी आमचे नाते अधिक घट्ट होते. माझ्यासाठी प्रेम म्हणजे त्यांची ठाम साथ, सुरक्षितता, आधार आणि निःस्वार्थ आयुष्यभराची साथ. - अस्मिता मेश्राम.‘व्हॅलेंटाइन डे’निमित्त भावनांना द्या मोकळी वाटमी व्हॅलेंटाइन डे दुसऱ्या दिवशी साजरा करतो. आम्ही फिरायला जाऊन सिनेमा पाहतो, आवडीचे पदार्थ खातो आणि छोट्या सरप्राईज देतो. तिच्या चेहऱ्यावरचे हसू पाहण्यासाठी कधी मुद्दाम चिडवतो, मग चॉकलेट देऊन खूश करतो. माझ्यासाठी प्रेम म्हणजे उत्साह, खास वेळ, सुंदर क्षण आणि नाते जपणारे गोड कनेक्शन. - शाबाज शेखमहागड्या गिफ्टनेच प्रेम व्यक्त होत नाही. आपल्या भावना योग्य पद्धतीने आणि मनापासून पोहोचल्या तरी तो दिवस खास बनतो. एखाद्या छान ठिकाणी बसून एकमेकांसोबत वेळ घालवणे, हाच खरा व्हॅलेंटाइन वाटतो. माझ्यासाठी प्रेम म्हणजे विश्वासाची भावना. एखादी व्यक्ती आवडू लागली की तिच्यावर सहज विश्वास ठेवणे, सुरक्षा देणे आणि छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी प्रयत्न करणे हेच प्रेम आहे. - अजिंक्य खांबेटे.Valentine Day 2026: 'व्हॅलेंटाईन डे' फक्त प्रियकर-प्रेयसीसाठी नव्हे, तर कुटुंब अन् मित्रांवरही प्रेम व्यक्त करण्याचा सण! .मी हा दिवस स्वतःसाठी साजरा करते. आवडत्या गोष्टी करत आणि मित्र-परिवारासोबत आनंद वाटते. मला साधा, मनापासून आणि प्रामाणिक प्रपोज आवडतो. प्रेम म्हणजे केवळ आकर्षण नाही; मी आजवर व्हॅलेंटाइन डे साजरा केला नाही. माझ्यासाठी तो केवळ दिवस नसून भावना आणि त्यागाची जाणीव आहे. पती आर्मीमध्ये असल्याने हा दिवस देशसेवेतच जातो, तरी त्यांचा अभिमान अधिक वाटतो. माझ्यासाठी प्रेम म्हणजे भेटवस्तू नव्हे, तर विश्वास, समजूतदारपणा, त्याग आणि देशकर्तव्यातून अधिक घट्ट होणारे नाते. - तुप्ती गेडामप्रेम व्यक्त करण्यासाठी एकाच दिवसाची गरज नसते. कारण प्रेम हे शाश्वत असते. या 'व्हॅलेंटाइन डे' ला मी माझा दिवस माझ्या आई-वडिलांसोबत साजरा करणार आहे. त्यांनी दिलेल्या निःस्वार्थ प्रेमासाठी हा छोटासा प्रयत्न त्यांच्यासोबत वेळ घालवून- सृष्टी बोरकर. 