Nagpur News: तापलेल्या रस्त्यावर जगण्यासाठी संघर्ष; सकाळी १० ते ५ विक्री मंद; उन्हामुळे भाजीपालाही होतो खराब

नागपूर: वेळ दुपारी ३ वाजताची. हातात छत्री घेऊन मनीषा ढोणे उन्हापासून स्वतःचा आणि भाजीपाल्याचा बचाव करीत होत्या. चांपा येथून त्या रोज बुधवार बाजारात भाजीपाल्याचा व्यवसाय करण्यासाठी येतात. मात्र, यंदाचा उन्हाळा जास्तच त्रास दायक वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले. .कडाक्याच्या उन्हात मनीषा ढोणे बाजारातील रस्त्यावर बसल्या होत्या. शुक्रवारचे तापमान ४४ अंशाच्या वर होते. यानंतरही त्या अगदी तापलेल्या रस्त्यावरच बसल्या होत्या. पोटाची आग आणि जगण्याचा संघर्ष या झुंजीत त्यांना उन्हाची तमा नाही. उन्हामुळे ग्राहक फिरकत नाही, हा एकच विचार त्यांच्या डोक्यात होता..त्या म्हणाल्या, उन्हामुळे भाजीपाला खराब होतो. विकला गेला नाही, तर नुकसान आहे. उन्हामुळे सध्या सकाळी ७ ते १० या वेळेतच ग्राहक भाजीपाला खरेदीसाठी येतात.त्यानंतर संध्याकाळी ५ ते रात्री ९ पर्यंत ग्राहकांची गर्दी असते..मात्र, सकाळी १० ते ५ हा ७ तासांचा वेळ नुकसानीचा झाला आहे. उन्हाच्या वेळी ग्राहक फिरकत नसले, तरी आम्हाला दिवस भर बसावेच लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले..व्यवसाय अर्ध्यावरचांपा येथून भाजीपाला घेऊन येणे आणि दुपारी घरी जाणे परवडत नाही. त्यामुळे उन्ह काय आणि पाऊस काय जगण्यासाठी सारेच सहन करण्यावाचून पर्याय नाही. पती, दोन मुले, सासू, सासरे, मुलांचा शिक्षणाचा खर्च असा सर्वच आर्थिक गाडा हाकावा लागतो. शहरातील बुधवार बाजार भाजीपाल्यासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे धंदा होईल, या आशेपोटी येथे येतो. मात्र, हातातील छत्री किती वेळापर्यंत भाजीपाला वाचवू शकेल, हा प्रश्नच आहे. हिवाळ्यात रोज १ हजार ते १२०० पर्यंत धंदा होतो. तोच उन्हाळ्यात ५०० रुपयांवर आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.