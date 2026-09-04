नागपूर

Nagpur Vehicle Theft Case: गोळीबारातील आरोपीला वाहनचोरी प्रकरणात अटक; साथीदारही ताब्यात; गणेशपेठ पोलिसांनी केली कारवाई

Jagdish Gokhale Held in Vehicle Theft Case: शनिचरा बाजारातील गोळीबार प्रकरणातील आरोपी जगदीश गोखले याला वाहनचोरीच्या प्रकरणात गणेशपेठ पोलिसांनी अजनीतून ताब्यात घेतले.
Nagpur Vehicle Theft Case

Nagpur Vehicle Theft Case

esakal

Advit Iyer
Updated on

नागपूर: शनिचरा बाजारात कुख्यात गुंड अजय चिंचखेडे याच्यावर कुख्यात जगदीश विजय गोखले (वय २८, रा. म्हाजा कॉलनी, कपिलनगर) याने गोळीबार केला होता. त्याला गणेशपेठ पोलिसांनी अजनीतून अटक केली. त्याच्‍याविरुद्ध मकोकासह वाहनचोरीचेही गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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