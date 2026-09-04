Nagpur Vehicle Theft Case: गोळीबारातील आरोपीला वाहनचोरी प्रकरणात अटक; साथीदारही ताब्यात; गणेशपेठ पोलिसांनी केली कारवाई

नागपूर: शनिचरा बाजारात कुख्यात गुंड अजय चिंचखेडे याच्यावर कुख्यात जगदीश विजय गोखले (वय २८, रा. म्हाजा कॉलनी, कपिलनगर) याने गोळीबार केला होता. त्याला गणेशपेठ पोलिसांनी अजनीतून अटक केली. त्याच्याविरुद्ध मकोकासह वाहनचोरीचेही गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, १६ जुलै रोजी अजय चिंचखेडे याच्या वाढदिवसाच्या दिवशी वर्चस्वाच्या वादातून जगदीश आणि त्याच्या साथीदारांसोबत झालेल्या भांडणात गोळीबार करण्यात आला होता. याप्रकरणी एकूण १३ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करीत १० आरोपींना अटक करण्यात आली. सोबतच दोन्ही टोळ्यांवर मकोकाअंतर्गत कारवाई करण्यात आली. घटनेपासून टोळीप्रमुख जगदीश गोखले फरार होता..गणेशपेठ हद्दीत काही दिवसांपूर्वी एका वाहनचोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यात जगदीश गोखले याचे नाव समोर आले. पोलिसांना तपासादरम्यान जगदीश हा अजनीतील मैत्रीनगरात भाड्याच्या खोलीत वास्तव्यास असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी छापा टाकून जगदीशसह त्याचा साथीदार ऋषभ कावडे यालाही ताब्यात घेतले..चौकशीत तापेश बागडे व निकिता चौधरी यांच्या साथीने वाहनचोरी करून चोरीची वाहने ‘रियाज’ नावाच्या व्यक्तीला विकत असल्याची कबुली त्याने दिली. जगदीश याच्याविरुद्ध अमलीपदार्थ व शरीराविरुद्धचे गंभीर गुन्हेही दाखल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.