नागपूर : नागपूरकरांना सध्या विषाणूजन्य आजारांनी चांगलेच घेरले आहे. घरोघरी तापाचे रुग्ण आढळत असून मेडिकलमध्ये दररोज व्हायरल फिवरचे १०० तर मेयोत ६० रुग्णांची नोंद होत आहे. शहरात महिनाभरात डेंग्यूचे १६० रुग्ण आढळून आले आहेत. स्वाईन फ्लूच्या रुग्णांची संख्याही मोठी आहे. सध्या दिवसा उन आणि रात्री गारवा असे वातावरण विषाणूजन्य तापाला पोषक ठरत आहे. सध्या घरोघरी ताप, सर्दी, खोकल्याचे रुग्ण आहेत. यामुळे नागरिकांच्या खिशावरही परिणाम होत आहे. दवाखान्यांमधील गर्दीही वाढली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक उपचारासाठी शहरातील मेयो, मेडिकलमध्ये गर्दी करीत आहेत, तर खासगी रुग्णालयात शहरातील रुग्णांची गर्दी दिसते. परिणामी बसमधून प्रवास करणाऱ्यांना धोका निर्माण झाला आहे. .हिवाळा हेल्दी, परंतु डेंग्यू वाढतेयहिवाळा तसा आरोग्यदायी मानला जातो. परंतु, वातावरणामुळे हंगामी आजारांचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. सर्दी आणि विषाणूजन्य तापाचे सर्वाधिक रुग्ण येत आहेत. विषाणूजन्य तापही बरा होण्यास तीन ते पाच दिवसांचा कालावधी लागतो. डेंग्यू रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढली आहे.व्हायरलचा विळखा; नागपूरकर फणफणलेजानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत उपराजधानीत डेंग्यू आणि स्वाईन फ्लूच्या संसर्गाची जोखीम वाढली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात डेंग्यूचे १६०, स्वाईन फ्लूचे ३८ रुग्ण आढळल्याने महापालिकेचा आरोग्य विभाग सतर्क झाला आहे. पुढील दोन महिने संसर्गजन्य आजारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत..सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांतील डेंग्यू व स्वाइन फ्लूच्या रुग्णांवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. संशयित, बाधितांची माहिती तातडीने देण्याच्या सूचना खासगी रुग्णालयांना देण्यात आल्या आहेत. मधुमेह, हृदयरोग, किडनीसह गंभीर आजारांची पार्श्वभूमी असलेले रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांची अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.- डॉ. गोवर्धन नवखरे, वैद्यकीय अधिकारी, जन्म मृत्यू नोंदणी विभाग तसेच साथरोग अधिकारीजानेवारीपासून डेंग्यूचे ३०९, तर स्वाईन फ्लूचे २४६ रुग्णजानेवारीपासून आतापर्यंत शहरात डेंग्यूचे ३०९ रुग्ण नोंदविण्यात आले आहेत, तर स्वाईन फ्लूचे २४६ रुग्ण आढळले. यावर्षी पावसाचे साचलेले पाणी शहरात दिसत नाही, त्यानंतरही डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ होणे ही गंभीर बाब असल्याची चर्चा डॉक्टरांच्या वर्तुळात आहे..अकरा महिन्यांतील रुग्णांची नोंद आजार रुग्णडेंग्यू ३०९स्वाईन फ्लू २४६चिकनगुनिया १६स्वाईन फ्लू ची लक्षणेतापखोकलाघशात संसर्गडोकेदुखीअतिसारउलटीडेंग्यूची लक्षणेडोकेदुखीताप येणेउकाडा वाढणेअतिशय घाम येणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.