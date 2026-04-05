Nagpur News: मतदार मॅपिंगच्या कामात उपराजधानी रेड झोनमध्ये;राज्यात ३२ व्या क्रमांकावर नागपूरची घसरण

नागपूर: केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा (एसआयआर) निर्णय घेतला आहे. त्यापूर्वी मतदारांचे मॅपिंग केले जात आहे. या महत्त्वाच्या कामाची गती अत्यंत मंद आहे. जिल्ह्यात एकूण ४६.४१ लाख मतदार असून, केवळ १६ लख मतदारांचेच मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्हा राज्यात 'रेड झोन'मध्ये जात ३२व्या क्रमांकावर घसरला आहे..मतदार मॅपिंगसाठी जिल्ह्यात ४ हजार ६१० बीएलओंची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, सुरुवातीला सुमारे १३०० बीएलओ या कामासाठी तयार नव्हते. टप्प्याटप्प्याने काहींनी सहमती दर्शवली असली, तरी अनेकांचा अद्यापही नकार कायम असल्याची माहिती आहे. परिणामी जिल्हा प्रशासनाने सुमारे ४०० बीएलओंना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे..प्रशासनाच्या माहितीनुसार आजूनही जवळपास साडेपाचशे बीएलओ या कामासाठी रुजू झाले नाही. संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. शिस्तभंग व कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांना निलंबित केले जाऊ शकते तसेच विभागीय चौकशीही होऊ शकते, असा इशारा नोटिसीद्वारे देण्यात आला आहे.\\.बहुतांश बीएलओ जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत असून, त्यांच्या उत्तरांचा अहवाल जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार पुढील आठवड्यात एसआयआर प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, नागपूर जिल्ह्यातील कामाच्या संथ गतीबद्दल खुद्द राज्य निवडणूक आयुक्त एस. चोकलिंगम यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, प्रशासनावर कामाचा वेग वाढवण्याचा दबाव निर्माण झाला आहे..बीएलओंकडील जबाबदारीमतदार मॅपिंग मोहिमेअंतर्गत बीएलओंना प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन पडताळणी करायची आहे. संबंधित मतदार जिवंत आहे की स्थलांतरित झाला, याची खात्री करणे, मृत मतदारांची नावे यादीतून वगळणे, एकाच व्यक्तीचे नाव किंवा फोटो दोनदा असल्यास दुरुस्ती करणे, तसेच अस्पष्ट छायाचित्रे अद्ययावत करणे, ही कामे बीएलओंकडे सोपविण्यात आली आहेत.."मतदार मॅपिंगच्या कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या चारशे बीएलओंना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे. या मोहिमेच्या कामात नागपूर ३२ व्या क्रमांकावर असून, बीएलओंकडून आता काम हाती घेण्यात येत आहे."- डॉ. रचना इंदूरकर,निवडणूक उपजिल्हाधिकारी.