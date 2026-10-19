Nagpur Burglary Case: घरफोडीचा गुन्हा उघडकीस, सहा जणांवर कारवाई

द्रुगधामना: वडधामना परिसरातील सिग्नम फायर प्रोटेक्शन (इंडिया) प्रा. लि. या कंपनीत घडलेली घरफोडी वाडी पोलिसांनी कौशल्याने उघडकीस आणली आहे. या प्रकरणी सहा संशयितांची नावे निष्पन्न करून पोलिसांनी धडक कारवाई केली आहे..पोलिसांनुसार, वडधामना येथील सदर कंपनीत १५ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६ ते १६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ६ वाजण्याच्या दरम्यान घरफोडीची घटना झाली होती. कंपनीचे लेखा प्रबंधक स्वप्निल संजय मुकटे (वय ३७, रा. महाल, नागपूर) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वाडी पोलिस ठाण्यात १६ ऑक्टोबर रोजी रात्री भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला..पोलिसांनी तांत्रिक तपास आणि गुप्त माहितीच्या आधारे तपास चक्र वेगाने फिरवले. यात साहिल ताराचंद पाचे (२०), प्रेम सागर दुपारे (२१), संजयकुमार ओमप्रकाश चव्हाण (२८), शुभम राजू नीत (२८), राहुल पिलूराम भैसवारे (२६) आणि राहुल रामू पवार (२७, सर्व रा. वडधामना) या सहा जणांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले..वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन मगर यांच्या सूचनेनुसार, सहायक पोलिस निरीक्षक उत्तम जायभाये, पोलिस हवालदार नागेश्वर दासरबार, विजय वायटुडे, राहुल नागदेवे, चंद्रकुमार टेकाम व शिपाई दिलीप बाजड यांनी ही यशस्वी कारवाई पार पाडली. गुन्ह्याचा पुढील तपास वाडी पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.