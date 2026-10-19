नागपूर

Nagpur Burglary Case: घरफोडीचा गुन्हा उघडकीस, सहा जणांवर कारवाई

Nagpur Burglary Case, Wadhamna Company Theft, Six Suspects : नागपूरमधील वडधामना परिसरातील सिग्नम फायर प्रोटेक्शन (इंडिया) प्रा. लि. कंपनीत झालेल्या घरफोडीचा वाडी पोलिसांनी तपास करून उलगडा केला आहे.
Nagpur Burglary Case, Wadhamna Company Theft, Six Suspects

Nagpur Burglary Case, Wadhamna Company Theft, Six Suspects

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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द्रुगधामना: वडधामना परिसरातील सिग्नम फायर प्रोटेक्शन (इंडिया) प्रा. लि. या कंपनीत घडलेली घरफोडी वाडी पोलिसांनी कौशल्याने उघडकीस आणली आहे. या प्रकरणी सहा संशयितांची नावे निष्पन्न करून पोलिसांनी धडक कारवाई केली आहे.

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