चेतन बेलेनागपूर,: महाल-गांधीबाग झोनच्या सभापती उमा देशमुख यांच्या प्रभाग क्र. २२ मध्ये मूलभूत सुविधांची वानवा असल्याचे दिसून येत आहे. प्रभागात ठिकठिकाणी गटारे तुंबल्याने पाणी रस्त्यावरून वाहत आहे. एवढेच नव्हे तर घरातील सार्वजनिक विहिरी आणि खासगी बोअरवेलच्या पाण्याचाही दुर्गंधीयुक्त घाण वास येत असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे..प्रभागाअंतर्गत येणाऱ्या कुंभारटोली, गंगाबाई घाट रोड, नाग नदी परिसर, शहीद चौक परिसरात कमी-अधिक प्रमाणात अशीच काहीशी स्थिती आहे. होत असलेल्या त्रासासाठी नागरिकांनी मनपा झोन कार्यालयाकडे तक्रारी केल्या. पाहणी करण्यासाठी कर्मचारी येऊन गेले, मात्र त्यावर कोणताही उपाय निघालेला नसल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे..सध्या हिवाळ्यात ही स्थिती आहे, तर पावसाळ्यात गटाराचे पाणी थेट घरात शिरते, असे नागरिकांनी सांगितले.साचलेल्या सांडपाण्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांना या परिस्थितीचा अधिक त्रास होत आहे. गटारांची नियमित स्वच्छता करावी आणि सांडपाण्याचा योग्य निचरा होण्यासंदर्भाने व्यवस्था करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..नवाबपुरा परिसरात गटारलाईनसाठी चांगला रस्ता फोडण्यात आला. त्याची डागडुजी झाली, मात्र रस्त्यापेक्षा उंच गटाराची झाकणे बसविण्यात आल्याने रस्त्यावरून वाहने चालविताना नागरिकांना कसरत करावी लागत आहे. शिवाय, कामादरम्यान सार्वजनिक वापरासाठी असलेला हॅन्डपंप बंद पडला. याचा फटका येथील नागरिकांना बसत आहे.गटाराचे पाणी रस्त्यावरून वाहत असल्याने त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. गटारलाईन लिकेज असल्याने परिसरातील विहिरीचे पाणीही खराब झाले असून त्याला दुर्गंधी सुटली आहे. शिवाय खासगी बोअरवेलचीही स्थिती तशीच आहे. प्रशासनाने गटाराचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा.- रत्ना शामराव अनकर, स्थानिक रहिवासी.हिवाळा-उन्हाळ्यात हॅन्डपंपचा मोठा आधार होता, मात्र गटारलाईनच्या कामामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून हॅन्डपंप बंद पडला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही काही उपयोग झाला नाही. रस्त्याची दुर्दशा करून ठेवली आहे.- पुनम लारोकर, स्थानिक रहिवासीदोन महिन्यांपासून शाळेसमोरील रस्त्यासाठी खोदकाम करून ठेवले आहे, मात्र अजूनही काम पूर्ण झालेले नाही. अगदी शाळेच्या समोरच खड्डा आणि सळ्या उघड्या असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. कंत्राटदाराला कामासंदर्भात सूचना केल्या, त्याने सकारात्मक प्रतिसादही दिला; मात्र प्रत्यक्ष काम रखडलेलेच आहे.- विनोद देव, सचिव, त्रिमूर्ती कॉन्व्हेंट, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.