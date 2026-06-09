Nagpur: चिंताजनक; धरणांमध्ये केवळ ३५ टक्के जलसाठा;कमी पाऊस व मॉन्सूनला विलंबाची शक्यता, पाणी जपून वापरण्याची गरज

नागपूर: मृग नक्षत्र आणि पावसाचा पहिला महिना जून सुरू होऊनही विदर्भात उन्हाचे तीव्र चटके जाणवत आहेत. नागपूर विभागातील जलाशयांमध्ये केवळ ३५ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. यावर्षी मॉन्सून उशिरा येण्याची शक्यता असल्याने नागपूरकरांनी पाणी जपून वापरण्याची गरज आहे. .उन्हामुळे जिल्ह्यातील धरणांतील पाण्याची पातळी आणखी खोलवर गेली आहे. मागील वर्षी नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस बरसल्याने जवळपास सर्वच धरणे तुडुंब भरली होती. त्यामुळे यंदा कडक ऊन तापूनही फारशी पाणीटंचाई जाणवली नाही. मात्र पुढील काळ नागपूरकरांची परीक्षा घेणार आहे..Nagpur Crime: नागपूरमध्ये कुख्यात गुंड विजय रहांगडाले एमडीसह पकडला; ९ लाखांचा मुद्देमाल, १७ गुन्ह्यांचा इतिहास उघड.कारण हवामान विभागाने यावेळी मॉन्सून उशिरा येणार असल्याचा तसेच ''एल निनो''च्या प्रभावामुळे दरवर्षीच्या तुलनेत सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तविल्याने भविष्यात नागपूर व विदर्भात पाण्याचे भीषण संकट उद्भवणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ''सकाळ''ने नागपूर विभागातील विविध जलसाठ्यांचा आढावा घेतला असता, एकूणच स्थिती चिंताजन आढळली..जिल्ह्यातील छोट्या-मोठ्या जलाशयांमध्ये सध्या फक्त ३५ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. दुसरीकडे नागपूरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तोतलाडोह, खिंडसी आणि कामठी खैरी जलाशयात अनुक्रमे ५०.५१ टक्के, ६०.७४ टक्के व ७४.८९ टक्के पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागपूरकरांची तात्पुरती तहान भागणार असली तरी, पुढील वर्षी जलसंकट उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संभाव्य संकट लक्षात घेता नागरिकांनी वर्षभर पाणी काटकसरीने वापरण्याची आवश्यकता आहे. तरच प्यायला आणि वापरण्यालाही पुरेसे पाणी मिळणार आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकरांचे मत आहे..Premium| RBI Repo Rate: रेपोरेट कमी झाला नाही, मग आता एफडी मोडून दुसरीकडे गुंतवणूक करावी का?.नागपूर विभागातील जलसाठ्याची स्थितीधरण सध्याचा साठातोतलाडोह ५०.५१ टक्केखिंडसी ६०.७४ टक्केकामठी खैरी ७४.८९ टक्केनांद १५.१४ टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.