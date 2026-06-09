नागपूर

Nagpur: चिंताजनक; धरणांमध्ये केवळ ३५ टक्के जलसाठा;कमी पाऊस व मॉन्सूनला विलंबाची शक्यता, पाणी जपून वापरण्याची गरज

Water Storage Levels Drop Across Nagpur Division: नागपूर विभागातील धरणांमध्ये केवळ ३५ टक्के जलसाठा शिल्लक असून मॉन्सूनला विलंब आणि कमी पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: मृग नक्षत्र आणि पावसाचा पहिला महिना जून सुरू होऊनही विदर्भात उन्हाचे तीव्र चटके जाणवत आहेत. नागपूर विभागातील जलाशयांमध्ये केवळ ३५ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. यावर्षी मॉन्सून उशिरा येण्याची शक्यता असल्याने नागपूरकरांनी पाणी जपून वापरण्याची गरज आहे.

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Water Scarcity