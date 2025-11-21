नागपूर

Nagpur News: चितेवर डिझेल टाकताच उडाला भडका; होरपळून एकाचा मृत्यू, चार जखमी

Diesel Fire: दहनघाटावर अंत्यसंस्कावेळी चितेवर डिझेल टाकल्याने उडालेल्या भडक्यात चौघे जण गंभीररित्या होरपळले असून एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना १५ नोव्हेंबरला वाठोडा दहन घाटावर दुपारी चार वाजताच्या सुमारास घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
