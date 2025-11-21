Nagpur News: चितेवर डिझेल टाकताच उडाला भडका; होरपळून एकाचा मृत्यू, चार जखमी

नागपूर : दहनघाटावर अंत्यसंस्कावेळी चितेवर डिझेल टाकल्याने उडालेल्या भडक्यात चौघे जण गंभीररित्या होरपळले असून एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना १५ नोव्हेंबरला वाठोडा दहन घाटावर दुपारी चार वाजताच्या सुमारास घडली. .विनोद पुंडलिकराव मुनघाटे (वय ६४, रा. कर्वेनगर,वर्धा) असे मृताचे नाव आहे. तर जखमींमध्ये अशोक मुनघाटे ( वय ६८, रा. त्रिमूर्तीनगर), सोपान गायकवाड (वय ५८, रा. गरोबा मैदान), ज्ञानेश्वर गायकवाड ( वय ६५, रा. रामकृष्ण नगर, वाठोडा), विठ्ठल भसारकर(वय ७३, रा. जुनी मंगळवारी) यांचा समावेश आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साकेत अनिल गेडाम (वय ३६,रा. गवळी हाईट्स कॅनल रोड, सीताबर्डी) यांची मावशी सुशीलाबाई हरिभाऊ मुनघाटे (वय ८३, रा. गोपालकृष्ण लॉनमागे, वाठोडा) यांचे १५ नोव्हेंबरला सकाळी निधन झाले. .त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी विनोद मुनघाटे हे नागपुरात त्यांच्या घरी आले होते. अंत्ययात्रेनंतर चितेला भडाग्नी दिल्यावर एक जण डिझेल टाकत होता. तेव्हाच विनोद आणि इतर नातेवाईक हे चितेजवळ उभे होते. .Pune Navale Bridge Accident : नवले पुलावर मृत्यतांडव, ८ ठार; भीषण अपघातात १७ वाहनांचा चुराडा, कंटेनरने घेतला पेट.दरम्यान डिझेलचा भडका उडाल्याने विनोद यांच्यासह इतर चार जण भाजले. त्यांना खासगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान विनोद यांचा बुधवारी (ता.१९) सकाळी १० वाजता मृत्यू झाला. इतर चौघांवर उपचार सुरू आहेत. मिळालेल्या सूचनेच्या आधारे वाठोडा पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.