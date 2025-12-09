नागपूर

Nagpur Winter Session: फेरफटका मारण्यासाठी विदर्भात आलात का? नाना पटोले; नागपूर करारानुसार तीन आठवड्यांचे अधिवेशन घ्या

Nana Patole: राज्याच्या उपराजधानीत होणारे हिवाळी अधिवेशन यंदा केवळ आठवडाभरापुरते मर्यादित ठेवण्यात आले असून, हा निर्णय नागपूर कराराच्या विरोधातील असल्याचा आरोप काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानभवन परिसरात माध्यमांशी बोलताना केला.
सकाळ वृत्तसेवा
