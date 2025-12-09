Nagpur Winter Session: फेरफटका मारण्यासाठी विदर्भात आलात का? नाना पटोले; नागपूर करारानुसार तीन आठवड्यांचे अधिवेशन घ्या

राज्याच्या उपराजधानीत होणारे हिवाळी अधिवेशन यंदा केवळ आठवडाभरापुरते मर्यादित ठेवण्यात आले असून, हा निर्णय नागपूर कराराच्या विरोधातील असल्याचा आरोप काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानभवन परिसरात माध्यमांशी बोलताना केला..सोबतच नागपूर करारानुसार किमान दोन महिने अधिवेशन होणे अपेक्षित आहे; मात्र मुख्यमंत्री स्वतः विदर्भ, नागपूरचे असूनही त्यांना कराराचा विसर पडत असल्याची टीका करतानाच सरकार फेरफटका मारण्यासाठी विदर्भात आले का? असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला..पटोले म्हणाले, ‘‘अतिवृष्टी, खरिपाची नासाडी आणि वाढत्या आत्महत्यांमुळे सध्या शेतकरी प्रचंड संकटात आहे. राज्यात ८४ हजार हेक्टर जमीन पुरामुळे बाधित झाली, पण सरकार म्हणते ३१ हजार कोटी रुपयांचे वितरित पूरग्रस्तांना केले; प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या हातात एक पैसाही पोहोचलेला नाही,’’ असे पटोले म्हणाले..पीकविम्याच्या दाव्यांबाबतही सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘‘राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार चालवीत आहेत. मंत्र्यांना कोठलेही अधिकार नाहीत,’’ अशी टीकाही पटोले यांनी केली..जगात भारताचा रुपया पडला आहे. महागाई वाढत चालली आहे. राज्य सरकारने महागाईच्या संदर्भात काय धोरण आणले यावर चर्चा अधिवेशनात अपेक्षित आहे. स्मार्ट मीटरच्या संदर्भात सरकारचे काय धोरण आहे, यावरही चर्चा आम्ही अपेक्षित धरतो. अधिवेशनात शेतकरी, महागाई या प्रश्नांवर समाधानकारक चर्चा होऊन जनतेला लाभ होईल, असे निर्णय सरकारने घेतले पाहिजे, अशी मागणी पटोले यांनी केली..राज्याची आर्थिक स्थिती ओढाताणीची पण..., विरोधकांच्या आरोपांना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं उत्तर; पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले?.‘‘पब संस्कृतीला सरकारकडून मिळालेली परवानगी धोकादायक असून, महाराष्ट्रातही गोव्यासारखी घटना घडू नये यासाठी सरकारचे काय धोरण आहे. यावरही चर्चा अपेक्षित आहे. प्रश्नांची यादी मोठी आहे, त्यामुळे फक्त आठ दिवस नव्हे, किमान तीन आठवडे अधिवेशन चालले पाहिजे,’’ असे पटोले म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.