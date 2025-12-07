Nagpur Winter Session: सर्व आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरल्याने चहापानावर विरोधक टाकणार बहिष्कार!

नागपूर : महायुती सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचे कारण देत राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर विरोधक पारंपरिक चहापानावर बहिष्कार टाकणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. रविवारी (ता.७) महाआघाडीची बैठक होणार आहे. त्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे समजते..महायुती सरकारला सत्तेत येऊन एक वर्ष झाले आहे. या एक वर्षात सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बसून सरकार आपली उपलब्धी सांगत असले तरी जनतेच्या पदरी मात्र निराशाच आली आहे. त्यामुळे या सरकारने अधिवेशनात आपल्या कामाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे..महायुती सरकार आल्यानंतर शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. बियाणे खत मिळत नाही. मराठवाड्यात पुरामुळे शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. कुपोषित बालकांची संख्या वाढली..राज्यातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. महिलांवर अत्याचार वाढले आहेत. बिल्डर आणि मंत्री संगनमताने राज्यातील कोट्यवधींच्या जमिनी बळकावत आहेत. लाडक्या उद्योगपतींना लाभ मिळतो पण सामान्य जनतेला मात्र संघर्ष करावा लागत आहे..यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत वाढलेली गुन्हेगारी, मतदानाच्या वेळी झालेली व्होट चोरी, सत्तापक्षातील नेत्यांनी एकमेकावर केलेली कुरघोडी व आरोपाच्या फैरी झडत आहेत. यामुळे पारंपरिक चहापानाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले तर ते शेतकरी, बेरोजगार, राज्यात वाढलेल्या गुन्हेगारीचे समर्थन केल्यासारखे होईल, अशी भावना विरोधी पक्षांकडून व्यक्त केली जात आहे..Minister Naharhari Zirwal: आगामी निवडणुका महायुतीच्याच चौकटीत: मंत्री नरहरी झिरवाळ; राज्यस्तरीय सहा सदस्यीय समिती घेणार अंतिम निर्णय.राज्य सरकारमधील मंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे मंत्र्यांचे झालेले खातेबदल यासह विविध कारणामुळे सरकारवर सर्वसामान्यांसह शेतकऱ्यांची नाराजी आहे. त्यामुळेच विरोधकांकडून चहापानावर बहिष्कार टाकला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.