नागपूर

Nagpur Winter Session: सर्व आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरल्याने चहापानावर विरोधक टाकणार बहिष्कार!

Opposition Boycott at Traditional Tea Gathering: हायुती सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचे कारण देत राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर विरोधक पारंपरिक चहापानावर बहिष्कार टाकणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
Nagpur Winter Session

Nagpur Winter Session

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : महायुती सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचे कारण देत राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर विरोधक पारंपरिक चहापानावर बहिष्कार टाकणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. रविवारी (ता.७) महाआघाडीची बैठक होणार आहे. त्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे समजते.

Loading content, please wait...
Nagpur
political
Tea
Traditional
winter session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com