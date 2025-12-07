नागपूर : हिवाळी अधिवेशनातील सुरक्षेसाठी राज्यातील तीन हजार पोलिस नागपुरात दाखल झाले आहेत. पाहुण्यांच्या व्यवस्थेच्या अनुषंगाने शहर पोलिस दल कार्यरत आहे. अधिकाऱ्यांसह पोलिस कर्मचाऱ्यापर्यंत सर्वांची व्यवस्था अतिशय चोखपणे बजावण्याचे काम शहर पोलिस प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे..विशेष म्हणजे बाहेरील पाहुण्यासाठी सात दिवस जेवणाचा वेगवेगळा मेनू ठेवण्यात आलेला असून यंदा पाहुण्या पोलिसांसाठी झणझणीत ‘सावजी पाटोडी रस्सा’ विशेष आकर्षण ठरणार असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त (मुख्यालय) दीपक अग्रवाल यांनी दिली..Delhi explosion news: प्राथमिक तपासानुसार दिल्लीत दहशतवादी हल्ला; दोन संशयित पोलिसांच्या ताब्यात, १३ जणांचा मृत्यू.अधिवेशनादरम्यान संपूर्ण सुरक्षेची जबाबदारी नागपूर शहर पोलिसांवर असते. त्यासाठी पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी विशेष नियोजन केले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील सर्वच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यासाठी गेल्यावर्षीप्रमाणे नागपुरात बंदोबस्तासाठी आलेल्या पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची निवासाची व्यवस्था विविध ठिकाणी करण्यात आलेली आहे..ते असलेल्या राहणाऱ्या प्रत्येक ठिकाणी एका नोडल ऑफीसरची नेमणूक केली असून कुठलीही समस्या आल्यास त्यांना संपर्क करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, पोलिसांना सकाळी गरम पाणी आणि नाश्त्यात नागपूर स्पेशल ‘तर्री पोहा’ही देण्यात येणार आहे. याशिवाय उपमा, मटकी उसळ, चहाचाही समावेश करण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे, त्या ठिकाणी वेळेत जेवण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, पोलिसांना पोषक आणि दर्जेदार जेवण देण्यावर भर आहे. त्याबाबत कुठलीही हयगय होणार नाही याबाबत पोलिस प्रशासनाकडून विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. यामध्ये पनीर, पाटोडी रस्सा, आलू गोबी मटर, आलु-वांगे, मसाला वांगे, दम आलू आदींचा समावेश आहे..स्वच्छतेवरही देणार भरपोलिसांचा बंदोबस्त असलेल्या ठिकाणाची स्वच्छता राहावी याकरिता यंदा पोलिसांकडून विशेष व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. याशिवाय पोलिसांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घ्यावयाची नियमावलीही तयार करण्यात आलेली आहे. चोवीस तास आरोग्यसेवा आणि आकस्मिक सेवेची तयारी ठेवण्यात आलेली आहे. त्यासाठी ८ चमू कार्यरत असणार आहे. शिवाय २२ दवाखान्यातील प्रत्येक १० बेड आरक्षित ठेवण्यात आलेले आहे. मोर्चाच्या ठिकाणी पाच टीमही तयार ठेवण्यात आलेल्या आहेत. मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात या चमू कार्यरत राहणार आहेत..Maharashtra Alert Delhi Blast : RSS कार्यालय ते मुंबईची IMP ठिकाणे; पुणे, कोल्हापुरात हाय अलर्ट, दिल्ली बॉम्ब हल्ल्यानंतर पोलिस प्रशासनाचा डोळ्यात तेल घालून तपास.अधिकाऱ्यांकडून नियमित तपासणीशहरात अधिवेशनादरम्यान बंदोबस्तात असलेल्या पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून नियमित तपासणी करण्यात येणार आहे. यावेळी त्यांना येणाऱ्या समस्या आणि सुविधांच्या पूर्ततेबाबतही विचारणा करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.