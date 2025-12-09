नागपूर

Nagpur Traffic Jam: वाहतूक कोंडी फोडण्यात पोलिसांचे ‘एआय’ नापास; धंतोली, सिव्हील लाईन्स, बर्डीत वाहनांच्या रांगा

AI Surveillance Failure: हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी नागपुरात एआय सर्व्हिलन्स सिस्टम वाहतूक कोंडी रोखण्यात अपयशी ठरली. सीताबर्डी, सिव्हील लाईन्स, धंतोली परिसरात मोठ्या वाहनरांगा लागून नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.
Nagpur Traffic Jam

Nagpur Traffic Jam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनासाठी शहरात वर्दळीमुळे विधानभवन मार्गाने जाण्याच्या मार्गात वाहतूक विभागाने बदल केले. दुसरीकडे कुठेही गर्दी होऊ नये यासाठी ‘एआय सर्व्हिलन्स सिस्टीम’ लावण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nagpur
Vehicle
vip
Traffic
artificial intelligence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com