Nagpur Crime : जादूटोण्याच्या संशयातून सासऱ्याकडून कुऱ्हाडीने सुनेचा खून

नागपूर : मुलावर जादुटोणा करीत, त्याला मारल्याचा संशयातून सासऱ्याने सूनेवर कुऱ्हाडीने वार करीत, सुनेचा खून केला. त्यानंतर जवळच असलेल्या विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना यशोधरानगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पिवळी नदी परिसरातील पाहुणे ले-आऊटमध्ये दुपारी साडेबारा वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. .जीवघेणा हल्ला केला. डोक्यात कुऱ्हाडीचा घाव वर्मी लागल्याने महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. खून केल्यानंतर घाबरलेल्या सासऱ्याने . नागरिकांनी वेळीच धाव घेत त्याला विहिरीतून बाहेर काढले. मात्र फुफ्फुसात पाणी शिरल्याने त्याची प्रकृती गंभीर आहे..लक्ष्मी रविशंकर पाली (वय ४२) असे मृत महिलेचे नाव असून, नत्थुमल भगवान पाली (वय ७०) असे आरोपी सासऱ्याचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मीचे पती रविशंकर यांचे २०१९ मध्ये निधन झाले. तेव्हापासून लक्ष्मी सासऱ्यापासून वेगळ्या खोलीत राहत होती. लक्ष्मी यांना २१ वर्षीची मुलगी आणि १९ वर्षाचा मुलगा आहे. मात्र, मुलावर जादुटोणा केल्याने त्याच्या मृत्यू झाल्याचा संशयावरून सून लक्ष्मी यांचेशी तो सातत्याने भांडायचा. अनेकदा तो यामुळे त्यांच्या अंगावर धावून जायचा. तसेच तुझा खून करेल अशा धमकीही द्यायचा. मात्र, घरी मुले किंवा शेजारचे असल्याने वाद संपुष्टात यायचा. शुक्रवारी (ता.११) रात्रीही दोघांमध्ये वाद झाला होता. शेजाऱ्यांनी मध्यस्थी करून वाद मिटविला. शनिवारी (ता.१२) दुपारी बारा वाजताच्या सुमारास पुन्हा वाद झाल्यानंतर नत्थुमलने जवळील कुऱ्हाडीने लक्ष्मीच्या डोक्यात घाव घातला. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या लक्ष्मीचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर घाबरलेल्या नत्थुमलने विहिरीत उडी घेतली..घटनेची माहिती मिळताच माजी नगरसेवक गणेश कानतोडे यांनी यशोधरानगर पोलिसांना कळविले. पोलिसांनी अग्निशमन दलाला माहिती दिली. यावेळी त्यांच्या मदतीने विहिरीतून नत्थुमलला बाहेर काढून उपचारासाठी मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती गंभीर आहे. यशोधरानगर पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून खुनासाठी वापरलेली कुऱ्हाड जप्त केली. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मेयो रुग्णालयात पाठविण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.