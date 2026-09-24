नागपूर

Nagpur News : आई-बाबा मला माफ करा; तरुण अधिवक्‍त्याने गळफास घेऊन संपविले जीवन

‘आई -बाबा मला माफ करा..मला तुमच्या सोबत राहता आले नाही’ असे लिहून तरुण अधिवक्‍त्याने घरीच गळफास घेऊन जीवन संपविले.
dadaji gajbhiye

dadaji gajbhiye

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर - ‘आई -बाबा मला माफ करा..मला तुमच्या सोबत राहता आले नाही’ असे लिहून तरुण अधिवक्‍त्याने घरीच गळफास घेऊन जीवन संपविले. अंबाझरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील फुटाळा परिसरात ही घटना बुधवारी (ता. २३) सायंकाळी सात वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली.

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