नागपूर - ‘आई -बाबा मला माफ करा..मला तुमच्या सोबत राहता आले नाही’ असे लिहून तरुण अधिवक्त्याने घरीच गळफास घेऊन जीवन संपविले. अंबाझरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील फुटाळा परिसरात ही घटना बुधवारी (ता. २३) सायंकाळी सात वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली..दादाजी नियोजन गजभिये (वय-२५, फुटाळा, मुळ रा. दिग्रस, यवतमाळ) असे मृताचे नाव आहे. तो फुटाळा परिसरात लक्ष्मी भलावी यांच्या घरी भाड्याने राहत होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याने विधी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर ॲड. खोब्रागडे यांच्याकडे प्रॅक्टीस करीत होता..बुधवारी त्याच्या आईने सायंकाळी साडेसहा वाजताच्या सुमारास त्याला फोन केला. मात्र, तो कॉल उचलत नसल्याने आईने भलावी यांना कॉल केला. यावेळी त्यांनी त्याचे दार ठोठावले असता, त्याने प्रतिसाद दिला नाही. दरम्यान शेजारच्या मदतीने त्यांनी दार तोडले असता, तो गळफास घेतल्याचे आढळून आला. याबाबत त्याच्या नातेवाईकांसह अंबाझरी पोलिसांनाही माहिती देण्यात आली..पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन तपासणी केली असता, त्याने मृत्यूपूर्वी लिहिलेले पत्र आढळून आले. त्यात ‘आई -बाबा मला माफ करा..मला तुमच्या सोबत राहता आले नाही’, बहिणीची काळजी घ्या’ असे पत्र लिहिल्याचे आढळून आले.दरम्यान पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात अपयशाने खचल्यामुळे त्याने आत्महत्या केल्याचा अंदाज व्यक्त केला. पोलिसांनी याप्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.