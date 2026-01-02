नागपूर

Nagpur Zilla Parishad Election : जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांची निवडणूक कधी? 57 टक्के आरक्षणामुळे निवडणूक लांबणार का?

Nagpur Zilla Parishad Elections : नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुका वारंवार लांबणीवर पडत असल्याने इच्छुक उमेदवार संभ्रमात असून, प्रचार खर्च वाढल्याने आर्थिक व मानसिक तणाव वाढला आहे.
नागपूर : ऑक्टोंबर महिन्यातच जिल्हा परिषदेच्या आणि त्यानंतर नगर परिषद, महानगरपालिकेच्या निवडणुका (Nagpur Zilla Parishad Elections) होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांना वारंवार हुलकावणी मिळत असल्याने इच्छुक हैराण झाले आहे. प्रसिद्धी आणि कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या खर्चामुळे इच्छुकांची डोकेदुखी वाढली आहे. आता कधी होईल निवडणूक, अशी विचारणा त्यांच्याकडून होत आहे.

