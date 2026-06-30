२० वर्षांपूर्वीचे 'ते' पत्र अखेर सापडले, शिक्षकांच्या निवडश्रेणीचा मार्ग मोकळा, पत्रात नेमकं काय लिहिलंय?

नागपूर : जिल्हा परिषदेतील निवडश्रेणीसाठी आवश्यक २० वर्षांपूर्वीचे पत्र गहाळ झाले होते. मात्र, यासंदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर प्रशासनाने दखल घेत ते शोधून काढले. हे पत्र सापडत नसल्याचे कारण पुढे करत शिक्षण विभागाने संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प केली होती. त्यामुळे शेकडो शिक्षकांच्या निवडश्रेणीवर गदा आली होती, हे विशेष..जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील घोळाने शिक्षकांच्या नाकीनऊ आणले आहे. अनेकदा हे पत्र सापडले नाही, तो अध्यादेश सापडत नाही, असे कारण सांगून शिक्षकांची अडवणूक केली आहे. १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने प्राथमिक शिक्षकांची तात्पुरती निवडश्रेणी प्रसिद्ध केली होती. तसेच त्यावर आक्षेप मागविले होते. त्यानंतर १० महिने उलटूनही अंतिम यादी करण्यात आली नव्हती. यापूर्वीच्या मंजूर याद्यांनुसार शिक्षकांची निवड करून त्यांनी निवडश्रेणी देण्यात आली होती. त्यानुसार ही यादी मंजूर करावी, अशी शिक्षकांची मागणी होती..Latur: झेडपी शाळेत ७ वर्गांना एकच शिक्षिका, ९५ मुलींना शिकवायचं कसं? शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह.१४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पात्र शिक्षकांची परिशिष्ट ‘अ’ व ‘ब’ यादी मंजूर केली होती. या यादीत ७ ऑगस्ट १९९२ ते ११ ऑगस्ट १९९८ दरम्यान नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचा समावेश होता. दरम्यान शिक्षक संघटनांनी सीईओ विनायक महामुनी यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यांनी १५ दिवसांत प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले. यावर शिक्षण विभागाने तीन अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून प्रकरण गुंतागुंतीचे केले होते..दरम्यान पत्राशिवाय अंतिम यादी करणार नाही, असे समितीचे सांगितले. मूळ पत्र सापडत नसल्याने अभिलेख व्यवस्थापनावरच प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यासंदर्भात १९ जून २०२६ रोजी ‘सकाळ’ने ‘निवडश्रेणीचा घोळ; २० वर्षांपूर्वीचे पत्र गायब’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले. त्यानंतर खडबडून प्रशासन जागे झाले. त्यानंतर काही दिवसांत हे पत्र सापडले असून शिक्षकांच्या निवडश्रेणीचा आता मार्ग मोकळा झाला आहे..Panchgani Pinewood School: पाचगणीतील पाईनवुड इंटरनॅशनल स्कूलची मान्यता धोक्यात; शिक्षण विभागाची मोठी कारवाई, मान्यता रद्दीची शिफारस...काय आहे पत्रात?२७ जानेवारी २००६ रोजी ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांना उस्मानाबाद जिल्हा परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना निवडश्रेणीबाबत पत्र पाठवून मार्गदर्शन केले होते. त्यानंतर १८ नोव्हेंबर २००६ रोजी कक्ष अधिकाऱ्यांनी शिक्षक निवडश्रेणीचे हेच पत्र जिल्हा परिषदांना लागू केले होते. त्यानुसार त्यात प्राथमकि शिक्षक आणि माध्यमिक शिक्षकांनी निवडश्रेणीसाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हतांसंदर्भात माहिती दिली होती. मात्र, नागपूर जिल्हा परिषदेतील ते पत्र गायब झाले होते..यासंदर्भात बोलताना, प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभारामुळे हक्काच्या लाभापासून वंचित शिक्षक वंचित आहेत. आता पत्र सापडले असून अंतिम यादी तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी आहे, अशी प्रतिक्रिया कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष प्रबोध धोंगडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.