Nagpur Teachers News : ५ नोव्हेंबरचे आश्वासन अपूर्ण; जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या दिरंगाईवर शिक्षक नाराज

नागपूर: शिक्षकांच्या प्रश्नांवर आंदोलन झाले, प्रशासनाने उपोषणस्थळी येऊन लेखी आश्वासनही दिले; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी जिल्हा परिषद प्रशासनाने हात वर केल्याचे चित्र आहे. साखळी उपोषणादरम्यान ५ नोव्हेंबरपर्यंत निवडश्रेणी व पदवीधर वेतनश्रेणीचे आदेश काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मुदत संपूनही आदेश निघाले नसल्याने शिक्षकांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे शिक्षकांमधील असंतोष उफाळून आला असून, २१ प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे..जिल्हा परिषद आणि केंद्र प्रमुखांच्या अनेक मागण्या असून त्या पूर्ण करण्यात यावे, याकरिता जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक आणि केंद्रप्रमुखांच्या प्रश्नांबाबत संघटनांनी वारंवार निवेदने दिली. अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन चर्चाही केली. मात्र, प्रत्येक वेळी आश्वासनांपलीकडे काहीच पदरात पडले नाही. अखेर प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात २८ सप्टेंबर २०२६ पासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले..पात्र शिक्षकांना निवडश्रेणी लागू करणे, पदवीधर विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी देणे यांसह २१ मागण्यांसाठी शिक्षकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी उपोषणस्थळी पोहोचले. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर ५ नोव्हेंबरपर्यंत निवडश्रेणी व पदवीधर वेतनश्रेणीचे आदेश काढले जातील, तसेच अन्य मागण्यांचाही निपटारा केला जाईल, असे लेखी आश्वासन त्यांनी दिले. या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले; मात्र आता मुदत संपूनही प्रशासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही..लेखी आश्वासनालाही केराची टोपली?आंदोलनस्थळी दिलेल्या लेखी आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षकांनी आंदोलन करायचे, अधिकाऱ्यांनी आश्वासन द्यायचे आणि त्यानंतर पुन्हा प्रश्न प्रलंबित ठेवायचे, असेच चक्र सुरू राहणार का, असा संतप्त सवाल शिक्षक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे..गेल्या काही वर्षांपासूनजिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचे जिव्हाळ्याचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.पात्र शिक्षकांना निवडश्रेणी लागू करण्यात येत नाही, पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी नाही, निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांना वेळेवर अंतिम लाभ मिळत नाही,शाळांना सादील अनुदान नाही,असे अनेक प्रश्न घेऊन साखळी उपोषण करण्यात आले होते,त्याची आश्वासनपूर्ती प्रशासनाने विनाविलंब करावी, अन्यथा हक्कांसाठी आंदोलन अधिक तीव्र करावे लागेल.- धनराज बोडे, सचिव, जिल्हा सर्व शिक्षक संघटना समन्वय समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.