Nagpur Road Condition: सिमेंट रोडवरील उखडलेले गट्टू लावणे सुरू

नागपूर : झिंगाबाई टाकळी ते गोधनी दरम्यानच्या सिमेंट रोडवरील जागोजागी गट्टू उखडून जीवघेणे खोल खड्डे पडले होते. त्यामुळे वाहनधारकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला होता. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने ठळकपणे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर प्रशासने खड्डे बुजविणे सुरू केले आहे. .पश्चिम नागपूर मतदार संघाअंतर्गत येणाऱ्या अत्यंत वर्दळीच्या या मार्गावर सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे काही महिन्यांपूर्वी सिमेंटचा रस्ता बांधण्यात आला. दोन्ही मार्गाने अर्ध्या रोडवर सिमेंटचा रस्ता व दुसऱ्या बाजूने गट्टू लावण्यात आले होते. मात्र, काही महिन्यांतच ठिक-ठिकाणी गट्टू उखडून खोल खड्डे पडले होते..Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंचा सुनेत्रा पवारांसह उद्धव ठाकरेंना धक्का; राष्ट्रवादी नगरसेवकांसह ठाकरे गटाचे पदाधिकारी शिवसेनेत.त्यामुळे दुचाकी घसरून त्याला गंभीर इजा होण्याची किंवा जीव जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मुंबईतील घटनेची पुनरावृत्तीची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. त्यामुळे या मार्गाने ये-जा करणाऱ्या वाहनधारकांमध्ये विशेषतः दुचाकीस्वारांमध्ये प्रशासनाविरोधात प्रचंड नाराजी व संताप व्यक्त करण्यात येत होता. रोडवरील सर्व जीवघेणे खड्डे तातडीने बुजवावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली होती..IPO News: पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदार मालामाल! Shiprocket अन् Behari Lal Engineering ची बंपर लिस्टिंग; कुणाला सर्वाधिक रिटर्न?.वाहनधारकांना दिलासा‘सकाळ’ने जुलै महिन्यात ‘नागपूर की खड्डेपूर?’ अशा आशयाची वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. या अंतर्गत १५ जुलैच्या अंकात ‘झिंगाबाई टाकळीत गट्टूंचा सापळा’ या मथळ्याखाली वास्तव मांडले होते. उशिरा का होईना प्रशासनाने वृत्ताची दखल घेत रोडवरील गट्टू उखडून खड्डे बुजविणे सुरू केले आहे. अर्धेअधिक खड्डे बुजविण्यात आले असून, उर्वरित खड्डेही लवकरच व्यवस्थित करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे संभाव्य अपघात कमी होऊन या भागांतील शेकडो वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.