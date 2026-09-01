Nagpur School: दीड हजारांवर शाळांची आज ‘पायाभूत’ झाडाझडती, कॉक्रोच जनता पक्षाची भीती?

नागपूर: जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ५०९ शाळांमध्ये शिकणाऱ्या ६४ हजार ४८२ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांची मंगळवारी (ता. १) प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे. इमारती व वर्गखोल्यांपासून स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, वीज, फर्निचर, संगणक व डिजिटल सुविधा, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि क्रीडा साहित्यापर्यंत प्रत्येक बाबीची पाहणी करण्याचे आदेश दिल्याने जिल्हा परिषद शाळांमधील सुविधांची प्रत्यक्ष स्थिती या तपासणीतून समोर येणार आहे. .ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या मंत्र्यांनी २५ ऑगस्ट रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिलेल्या निर्देशांनंतर ही विशेष पाहणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांनीही २१ ऑगस्टला जिल्हा परिषद शाळांमधील पायाभूत सुविधांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तालुकानिहाय शाळांची यादी देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना १ सप्टेंबरला प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत..Mumbai CNG PNG Price Hike : मुंबईकरांच्या खिशाला आजपासून डबल कात्री! CNG-PNG महागला, रिक्षा-टॅक्सी भाड्यातही वाढ.तपासणीमध्ये शाळेची इमारत आणि वर्गखोल्यांची स्थिती, विशेष दुरुस्तीची गरज आहे का, सुरक्षित वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी, मुला-मुलींची स्वच्छतागृहे, वीज व प्रकाशव्यवस्था, फर्निचर व शैक्षणिक साहित्याची पडताळणी होणार आहे. संगणक व डिजिटल सुविधा, प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय उपलब्ध असून त्यांचा विद्यार्थ्यांना उपयोग होतो का, याचीही तपासणी होणार आहे. रॅम्पपासून अग्निसुरक्षेपर्यंत लक्ष दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व अन्य आवश्यक सुविधा, अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन व्यवस्था, शाळेतील स्वच्छता, सुरक्षितता आणि परिसराची देखभाल, क्रीडा साहित्य आणि मैदानांची स्थितीही तपासणार आहे..कॉक्रोच जनता पक्षाची भीती?राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची पाहणी करून सरकारचे पितळ उघडे पाण्याची मोहीम कॉक्रोच जनता पार्टीने हाती घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तपासणीचे आदेश दिल्याची चर्चा आहे. यामुळे भविष्यात जिल्हा परिषद शाळांमधील सुविधा आणि दर्जा सुधारू शकते, असेही बोलले जात आहे. कागदावरची सुविधा की प्रत्यक्ष वापर? जिल्हा परिषद शाळांमध्ये किमान भौतिक सुविधा कागदोपत्री सुविधा दाखवतात आणि प्रत्यक्षात त्या वापरण्यायोग्य आहेत का, याचा फरक या पाहणीत स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.