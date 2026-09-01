नागपूर

Nagpur School: दीड हजारांवर शाळांची आज ‘पायाभूत’ झाडाझडती, कॉक्रोच जनता पक्षाची भीती?

Infrastructure Inspection at 1,509 ZP Schools in Nagpur: नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १,५०९ शाळांमधील पायाभूत सुविधांची १ सप्टेंबरला प्रत्यक्ष तपासणी होणार आहे.स्वच्छतागृह, पाणी, वीज, डिजिटल सुविधा, ग्रंथालय आणि सुरक्षेची पाहणी केली जाणार आहे.
Nagpur School

Nagpur School

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ५०९ शाळांमध्ये शिकणाऱ्या ६४ हजार ४८२ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांची मंगळवारी (ता. १) प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे. इमारती व वर्गखोल्यांपासून स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, वीज, फर्निचर, संगणक व डिजिटल सुविधा, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि क्रीडा साहित्यापर्यंत प्रत्येक बाबीची पाहणी करण्याचे आदेश दिल्याने जिल्हा परिषद शाळांमधील सुविधांची प्रत्यक्ष स्थिती या तपासणीतून समोर येणार आहे.

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