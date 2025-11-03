Nagpur ZP Education: चौकशी अहवालाच्या फायलीला फुटले पाय! शिक्षण विभागात पुन्हा सावळा गोंधळ; दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?

नागपूर : जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आता चौकशी फाइलच बेपत्ता झाल्याचे प्रकरण उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे. अधिकृत पत्र देऊनही संबंधित फायलीचा मागमूस लागलेला नसल्याने संपूर्ण विभागावर संशयाचे सावट पसरले आहे..राज्यात गाजलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे अनेक संस्थाचालक, अधिकारी आणि शिक्षक अडचणीत आले. या प्रकरणानंतर माध्यमिक शिक्षण विभागातील कारभार पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र वास्तव चित्र भलतेच दिसत आहे. वैयक्तिक मान्यता, संचमान्यता यांसारख्या फाइल आधीच बेपत्ता झाल्याची उदाहरणे असताना, आता तर एका शिक्षण संस्थेवर करण्यात आलेल्या चौकशीचा मूळ अहवालच गायब झाला आहे..सदर फायलीमध्ये संस्थेविरोधात कारवाईसाठीचे शासन निर्देश आणि पुरावे नमूद होते. संबंधित विभागाने शोध घेऊन फाइल सादर करण्याचे आदेशही दिले, पण फायलीचा मागोवा लागलेला नाही. त्यामुळे ‘फायलीला पाय फुटले का?’ असा प्रश्न अधिकारी वर्गातही विचारला जात आहे. यापूर्वीही एका लिपिकाकडून सुमारे ५० हून अधिक फाइल गहाळ झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्या फाइल अद्यापपर्यंत सापडल्या नाहीत. परिणामी, अनेक शिक्षक आणि संस्थाचालकांना डमी प्रत मागवून कामकाज पार पाडावे लागले..सध्या विभागाचा प्रभार गौतम गेडाम यांच्याकडे आहे. ते एसआयटीच्या रडारवर असून नुकतेच यवतमाळवरून आलेले उपशिक्षणाधिकारी कांबळे तात्पुरते काम पाहत आहेत. आता पुन्हा फाइल गायब प्रकरणांमुळे गौतम गेडाम यांचीही परीक्षा सुरू झाली आहे. विभागात अजूनही अर्थकारणासाठी फाइल थांबविणे, त्रुट्या दाखवून विलंब करणे आणि भेटीनंतर प्रकरण निकाली काढणे असे प्रकार सुरू असल्याची चर्चा जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात जोरात आहे. या नव्या बेपत्ता प्रकरणाने प्रशासनातील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Premium| Maharashtra Teacher Hiring: ग्रामीण भागातील सेट-नेट उत्तीर्ण उमेदवारांना नव्या नियमांमध्ये प्राधान्य का नाही?.सीईओंनी दिला होता कारवाईचा इशारायेथील फाइल गहाळ झाल्या होत्या. त्यासंदर्भात सीईओ विनायक महामुनी यांनी संबंधितांना पत्र पाठवून कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यानंतर काही फायली मिळाल्या होत्या. मात्र, ५० फायलीची शेवटपर्यंत शोध लागला नव्हता. माध्यमिक शिक्षण विभागात कार्यपद्धतीत पारदर्शकता नसल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली होती. तसेच त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून संबंधित कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतरही विभाग सुधारण्याच्या स्थितीमध्ये दिसून येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.