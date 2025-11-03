नागपूर

Nagpur ZP Education: चौकशी अहवालाच्या फायलीला फुटले पाय! शिक्षण विभागात पुन्हा सावळा गोंधळ; दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?

Missing Inquiry File Sparks Controversy in Nagpur ZP Education Department: नागपूर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील चौकशी फाइल बेपत्ता झाल्याने खळबळ. पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह, अधिकाऱ्यांवर संशयाचे सावट.
नागपूर : जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आता चौकशी फाइलच बेपत्ता झाल्याचे प्रकरण उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे. अधिकृत पत्र देऊनही संबंधित फायलीचा मागमूस लागलेला नसल्याने संपूर्ण विभागावर संशयाचे सावट पसरले आहे.

