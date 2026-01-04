Nagpur News : नागपूरची लेक नीलांबरी पंजाब पोलिस दलात महानिरीक्षक

नागपूर - नागपूरची लेक नीलांबरी विजय जगदळे हीने नागपूरची मान उंचावत नागपूरच्या इतिहासात मानाचा तुरा रोवला आहे. नागपुरात वाढलेल्या, शिकलेल्या नीलांबरी यांनी नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंजाब पोलिस दलात महानिरीक्षकपदाचा कार्यभार स्वीकारला..गिरीपेठेत वाढलेल्या नीलांबरी यांचे शिक्षण रविनगरातल्या सीपी अँड बेरार शाळेत झाले. त्या दहावी आणि बारावी या दोन्ही वर्षी गुणवत्ता यादीत आल्या होत्या. शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयातून बारावी आणि पुढे विश्वेश्वरय्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंगमधून इलेक्ट्रॉनिक विषयात अभियांत्रिकीची पदवी संपादित केली..पुढे त्या इंदूर येथे एका सॉफ्टवेअर कंपनीत नोकरीला होत्या, मात्र त्यांचे मन रमले नाही. नोकरीचा राजीनामा देत यूपीएससीची तयारी करण्यासाठी त्यांनी दिल्ली गाठली आणि दुसऱ्याच प्रयत्नात २००८ साली यूपीएससीमध्ये त्या विदर्भातून पहिल्या आल्या आणि पंजाबच्या रूपनगर येथे सहाय्यक पोलिस अधीक्षक म्हणून रुजू झाल्या..लुधियाना, पठाणकोट, चंडीगडच्या पोलिस अधीक्षकपदाचा भार समर्थपणे सांभाळल्यानंतर त्यांनी पंजाब पोलिस दलात अल्पावधीतच ‘लेडी सिंघम’ अशी ओळख निर्माण केली. मोहालीसह, फरिदकोट गुप्तचर विभागाच्या उप महानिरीक्षकपदाची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली आहे.नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंजाब पोलिस दलाच्या फरिदकोट परिक्षेत्राच्या पोलिस महानिरीक्षक पदी रुजू झालेल्या नीलांबरी यांच्याकडे सध्या गुप्तचर विभागाचा अतिरिक्त पदभारही आहे..नीलांबरी यांचे वडील विजय जगदळे हे स्टेट बँक ऑफ इंडियातून निवृत्त झाले आहेत. त्यांचे पती चैतन्य महाजन हे सैन्यदलात लेफ्टनंट कर्नल पदावर कार्यरत आहेत. नीलांबरी आणि चैतन्य यांची १० वर्षांची मुलगी नित्या पाचव्या वर्गात शिकते..नीलांबरी ही लहानपणापासूनच हुशार आणि ध्येयवेडी आहे. युनिफॉर्म सर्व्हिसेसमध्ये जाण्याची प्रेरणा तिला तिच्या आजोबांकडून मिळाली. किरण बेदी तिच्या आदर्श आहेत. नीलांबरीचे हे यश पाहण्यासाठी तिची आई शोभा आणि आजोबा मनोहर जगदळे हे दोघेही हयात नाहीत. अत्यंत अभिमान वाटावा, अशीच माझी लेक नीलांबरीची कारकीर्द आहे.- विजय मनोहर जगदळे, नीलांबरी यांचे वडील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.