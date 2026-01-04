नागपूर

Nagpur News : नागपूरची लेक नीलांबरी पंजाब पोलिस दलात महानिरीक्षक

नागपूरची लेक नीलांबरी विजय जगदळे हीने नागपूरची मान उंचावत नागपूरच्या इतिहासात मानाचा तुरा रोवला.
Nilambari jagdale

Nilambari jagdale

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - नागपूरची लेक नीलांबरी विजय जगदळे हीने नागपूरची मान उंचावत नागपूरच्या इतिहासात मानाचा तुरा रोवला आहे. नागपुरात वाढलेल्या, शिकलेल्या नीलांबरी यांनी नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंजाब पोलिस दलात महानिरीक्षकपदाचा कार्यभार स्वीकारला.

Loading content, please wait...
Punjab
Nagpur
Promotion
motivational story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com