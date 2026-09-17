Nalganga Wainganga Project : नळगंगा-वैनगंगा प्रकल्पाच्या डिझाईनला सुरुवात संयुक्त मोजणी पूर्ण ; पहिल्या टप्प्यातील २९ गावात भूसंपादनास मंजुरी

चेतन बेले नागपूर : नळगंगा-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाची प्रक्रिया पुढे सरकली आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील नागपूर, वर्धा जिल्ह्यातील २९ गावांतील भूसंपादनास १०० टक्के मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्पांतर्गत संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्याने आता स्ट्रक्चरल डिझाईनचे काम सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले. .नदीजोड प्रकल्पासाठी २८७ गावांमधील जमिनींचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. तीन टप्प्यात हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात वर्धा जिल्ह्यातील १४ तर नागपूर जिल्ह्यातील १५ अशा २९ गावांत भूसंपादनासाठी १०० टक्के मंजुरी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या विविध ठिकाणच्या क्षेत्राची संयुक्त मोजणी झाली आहे. या मोजणीनंतर विविध संरचनांचे तांत्रिक आराखडे तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. स्ट्रक्चरल डिझाईनमध्ये बंधारा, जलसेतू, पुलांची रचना, पाणी उचल केंद्र.Shiv Sena Symbol Dispute : दोन्ही गटांना नवे नाव, चिन्हे का दिली नाहीत? शिवसेना पक्षाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल .नागपूर : वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प नकाशातलावाची उंची वाढविण्यास मंजुरी या योजनेत ५० साठवण तलावांची निर्मिती करण्याचे प्रस्तावित होते. यात ३२ तलाव नव्याने बांधले जाणार होते. मात्र खर्च कमी करण्यासाठी जुन्या तलावांची उंची वाढवीत त्याची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्याने बांधणाऱ्या तलावांची संख्या दहाने घटली आहे. तर जुन्या १८ तलावांची उंची वाढविली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..Fed Rate Hike: अमेरिकेने व्याजदर वाढवले; तुमच्या कर्जाच्या EMI पासून शेअर बाजार ते सोन्याच्या भावापर्यंत काय बदलणार?.यासह बांधकामासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबी निश्चित केल्या जातील. स्ट्रक्चरल डिझाईन तसेच भूसंपादनाचे काम पुढील तीन महिन्यात पूर्ण होईल असा अंदाज आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष मोजणीनंतर त्या भागातील बाजारभाव निश्चित करून सरळ खरेदी, अथवा रेडीरेकनर दराच्या चारपट दराने जमीन संपादित केली जाणार असल्याचेही सिंचन विभाग नदीजोड प्रकल्पाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.