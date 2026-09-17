नागपूर

Nalganga Wainganga Project : नळगंगा-वैनगंगा प्रकल्पाच्या डिझाईनला सुरुवात संयुक्त मोजणी पूर्ण ; पहिल्या टप्प्यातील २९ गावात भूसंपादनास मंजुरी

Nalganga-Wainganga River Linking Project Moves Forward : नळगंगा-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील नागपूर व वर्धा जिल्ह्यांतील २९ गावांच्या भूसंपादनाला १०० टक्के मंजुरी देण्यात आली आहे.
Nalganga Wainganga Project

Nalganga Wainganga Project

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चेतन बेले

नागपूर : नळगंगा-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाची प्रक्रिया पुढे सरकली आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील नागपूर, वर्धा जिल्ह्यातील २९ गावांतील भूसंपादनास १०० टक्के मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्पांतर्गत संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्याने आता स्ट्रक्चरल डिझाईनचे काम सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले.

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