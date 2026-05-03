Nagpur News: बाळाचा मृत्यू झाल्याने मुलीसह आईनी जीव घेतला ; नंदनवनमधील व्यंकटेशनगरातील घटना

नागपूर: नंदनवन भागातील व्यंकटेशनगर परिसरात आई-मुलीने एकाच घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता.१ ) सकाळी उघडकीस आल्यावर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. संगीता श्रीराम ढबाले (वय ५२, रा. व्यंकटेशनगर) आणि त्यांची मुलगी आकांक्षा लोकेश ब्रम्हे (वय २९, रा. ओमनगर, सक्करदरा) अशी मृत आई आणि मुलीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आकांक्षा हिला दोन महिन्यांपूर्वी बाळ झाले व जन्मानंतर बाळाचा मृत्यू झाला होता. .त्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी ती आईकडे राहायला आली होती. शुक्रवारी (ता. १) सकाळी सुमारे ७ वाजताच्या सुमारास आकांक्षाचे पती लोकेश सुधाकर ब्रम्हे (वय ३०) घरी आले असता दरवाजा आतून बंद असल्याचे दिसले. त्यांनी खिडकीतून डोकावून पाहिले असता दोघीही गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसल्या..Nasrapur Case Police Report : नसरापूर प्रकरणातली पोलिस रिपोर्ट आला; भीमराव कांबळेने गाठी शेव खायला देण्याचं आमिष दाखवलं अन्....त्यांनी तत्काळ शेजाऱ्यांना व नातेवाईकांना बोलावले. शेजाऱ्यांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला दोघांनाही खाली उतरवले. त्यानंतर पोलिसांना माहिती देताच घटनास्थळी दाखल होत त्यांनी पंचनामा केला. दोन्ही मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मेडिकल रुग्णालयात पाठविण्यात आले..प्राथमिक तपासात दरवाजा आतून बंद असल्याचे समोर आले असून, याप्रकरणी आत्महत्येचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अकरा महिन्यांपूर्वी संगीता यांनी लोकेश यांच्यासोबत आकांक्षाचे धडाक्यात लग्न केले होते. त्यानंतर आकांक्षाच्या बाळाच्या मृत्यूनंतर आलेल्या नैराश्यातून हा टोकाचा निर्णय घेतला असावा, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पुढील तपास सुरू आहे..‘राजा शिवाजी’चा बॉक्स ऑफिसवर धडाका! दुसऱ्या दिवशी केली 'इतक्या' कोटींची कमाई.‘आम्हाला कुणाला दोष द्यायचा नाही’आत्महत्येपूर्वी संगीता ढबाले आणि आकांक्षा या दोघांनीही चिठ्ठी लिहिली. आम्हाला कोणाचीही तक्रार करायची नाही. आम्ही स्वखुशीने आत्महत्या करीत आहोत. कुणाला दोष द्यायचा नाही, असे संगीता यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीत म्हटले आहे. तर माझा अंत्यविधी मौद्यातील मूळ गावी करावा, कोणाचीही तक्रार नाही, असे आकांक्षा यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीत म्हटले आहे, अशी माहिती नंदनवन पोलिसांनी दिली. दरम्यान याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.