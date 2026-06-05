नागपूर

Nagpur: निवडणूक व जनगणनेच्या कामात दिरंगाई करणे भोवले ; मंडळ अधिकारी नरेश कुंभलकर निलंबित: विभागीय चौकशी सुरू

Suspension Order Issued by Collector: निवडणूक व जनगणनेच्या महत्त्वाच्या शासकीय कामांमध्ये दिरंगाई आणि निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी मंडळ अधिकारी नरेश कुंभलकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भिवापूर: भिवापूर तहसील कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या कारगाव येथील मंडळ अधिकारी नरेश कुंभलकर यांना शासकीय कामकाजात निष्काळजीपणा व कार्यालयीन शिस्तभंग केल्याच्या कारणावरून निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी ४ जून रोजी जारी केले असून त्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.

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