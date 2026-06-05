Nagpur: निवडणूक व जनगणनेच्या कामात दिरंगाई करणे भोवले ; मंडळ अधिकारी नरेश कुंभलकर निलंबित: विभागीय चौकशी सुरू

भिवापूर: भिवापूर तहसील कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या कारगाव येथील मंडळ अधिकारी नरेश कुंभलकर यांना शासकीय कामकाजात निष्काळजीपणा व कार्यालयीन शिस्तभंग केल्याच्या कारणावरून निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी ४ जून रोजी जारी केले असून त्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे..तहसील कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, कुंभलकर यांच्याविरोधात नागरिकांची कामे वेळेत न केल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. एप्रिल २०२६ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकांसाठी तहसीलदार तथा तालुका निवडणूक अधिकारी संजय राठोड यांनी त्यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, १ एप्रिलपासून ते अनधिकृतपणे रजेवर गेल्याचे सांगण्यात आले..Jalna-Jalgaon Railway : अजिंठा लेणी रेल्वे प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट! शेतकऱ्यांकडून तब्बल 250 हरकती दाखल; मार्गाचे काम कुठपर्यंत आले?.याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावून तसेच वारंवार सूचना देऊनही त्यांनी कामावर रुजू होण्यास टाळाटाळ केल्याचा ठपका प्रशासनाने ठेवला आहे. त्यानंतर जनगणनेसारख्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय उपक्रमासाठी त्यांची पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तथापि, या कामकाजातही त्यांनी सहभाग नोंदविला नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे..SC Reservation Controversy : महाराष्ट्रात पुन्हा 'रिडल्स' आंदोलनासारखा भडका उडणार? SC आरक्षण उपवर्गीकरणावरून माजी आमदाराचा थेट इशारा, 'भीम आर्मी'ही मंत्रालयात.वारंवार संधी देऊनही कर्तव्य बजावण्यात कसूर केल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४(१)(अ) अन्वये त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय पारशिवनी तहसील कार्यालय निश्चित करण्यात आले असून, तहसीलदार पारशिवनी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.