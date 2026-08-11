Farmer Loan Waiver Crisis: कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेतच उचलले टोकाचे पाऊल;शेतकऱ्याची विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या

जलालखेडा (नरखेड): नरखेड तालुक्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असून उमठा येथील शेतकरी सुखदेव नामदेवराव पांडे (वय ४४) यांनी रविवारी (ता. ९) रात्री आठच्या सुमारास घराजवळील विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली..कर्जबाजारीपणा आणि सततची नापिकी यामुळे ते चिंतेत होते. त्यातच कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीत नाव नसल्याने त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. सुखदेव पांडे यांच्याकडे चार एकर शेती होती..TMT Bus: दोन किलोमीटरसाठी १० रुपये तर..., ठाणेकरांवर महागाईचं संकट; टीएमटी बसच्या तिकीट दरात वाढ .त्यांनी चार वर्षांपूर्वी ५० हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. तसेच दीड लाख रुपयांचे खासगी कर्ज होते. मुद्दल व व्याजासह कर्जाचा बोजा सुमारे अडीच लाख रुपयांवर पोहोचला होता. कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीत नाव नसल्याने विहिरीत उडी घेतल्याचे लक्षात येताच ग्रामस्थांनी त्यांना बाहेर काढले..पोलिस पाटील निलेश ठाकरे यांनी ठाणेदार विनोद जावळे यांना माहिती दिली. पोलिस उपनिरीक्षक आकाश महाकाळ, पोलिस कर्मचारी शिवा सौंदळे व जाकीर शेख यांनी पंचनामा केला. पांडे यांच्या पश्चात पत्नी व दोन मुली आहेत..१३ लाख रुपयांची नोकरी सोडून AI मध्ये मास्टर्स पूर्ण; फोटोग्राफरच्या मुलाला दीड कोटी रुपयांचे पॅकेज कसं मिळालं? .शवविच्छेदनासाठी ४० किलोमीटरचा प्रवास जलालखेडा येथे शासनाने याच वर्षी १३ लाख रुपये खर्च करून शवविच्छेदनगृह बांधले आहे. मात्र शवगृह सहाय्यकाचे पद रिक्त असल्याने वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अरविंद मंदारी यांनी मृतदेह काटोल येथे पाठविला. त्यामुळे पांडे कुटुंबीयांना शवविच्छेदनासाठी सुमारे ४० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागल्याने परिसरात संताप व्यक्त केल्या जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.