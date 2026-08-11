नागपूर

Farmer Loan Waiver Crisis: कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेतच उचलले टोकाचे पाऊल;शेतकऱ्याची विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या

Farmer Crisis Deepens Amid Loan Waiver Wait: नरखेड तालुक्यात कर्जबाजारीपणा आणि नापिकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलले. कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीत नाव नसल्याने चिंता वाढल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले
Farmer Loan Waiver Crisis

Farmer Loan Waiver Crisis

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जलालखेडा (नरखेड): नरखेड तालुक्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असून उमठा येथील शेतकरी सुखदेव नामदेवराव पांडे (वय ४४) यांनी रविवारी (ता. ९) रात्री आठच्या सुमारास घराजवळील विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली.

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