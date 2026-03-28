Ashok Kharat SIT investigation : 'मी कोणत्याही महिलेकडे स्वतःहून गेलो नाही'; SIT चौकशीत वासनांध कॅप्टन खरातचे धक्कादायक दावे

नाशिक : लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पोलिस कोठडीत असलेला वासनांध कॅप्टन अशोक खरात याची वैद्यकीय चाचणी घेण्यात आली. यात त्याच्या एचआयव्ही टेस्टही (Ashok Kharat HIV Test Negative) करण्यात आली असता, ती निगेटिव्ह आल्याचे समोर आले आहे. 'एसआयटी'च्या चौकशीत संशयित खरात याने धक्कादायक दावे केल्याचे समजते. .दरम्यान, शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या सुषमा अंधारे व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रूपाली ठोंबरे-पाटील यांनी शिष्टमंडळासह शुक्रवारी (ता. २७) पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झालेल्या रूपाली चाकणकर यांच्या अटकेची मागणी करीत त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत..कॅप्टन अशोक थोरात याने 'एसआयटी' अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत धक्कादायक दावे केले आहेत. 'मी माझ्या अंतर्मनाचे ऐकले नाही. त्यातून हा प्रकार झाला. 'तो' एक पूजाविधीचाच भाग होता. मी कोणत्याही महिलेकडे स्वतः गेलो नाही', असा दावा खरातने 'एसआयटी'च्या चौकशीत केल्याचे समजते..कॅप्टन खरातला गेल्या १८ तारखेला पहाटे तीनला शहर गुन्हे शाखेच्या पथकांनी सापळा रचून अटक केली होती. त्याच्या पोलिस कोठडीची मुदत येत्या रविवारी (ता. २९) संपत आहे. तत्पूर्वी, खरातविरोधात आतापर्यंत सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात लैंगिक शोषणाचे सात, तर एक भोंदूगिरी करीत पाच कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यांचा तपास विशेष पथक करीत आहे.