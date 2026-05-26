Nagpur: नवतपाच्या पहिल्याच दिवशी चटके; ब्रह्मपुरीचा पारा ४७.६ तर, नागपूर ४६.५ अंशांवर

नागपूर : सूर्याच्या रौद्ररूपामुळे नवतपाच्या पहिल्याच दिवशी नागपूरकरांसह वैदर्भीयांनाही जोरदार चटके सहन करावे लागले. उन्हाच्या भीषण लाटेमुळे सोमवारी विदर्भातील कमाल तापमानाने मोठी उसळी घेतली. उपराजधानी नागपूरमध्ये पारा उच्चांकी ४६.५ अंशांपर्यंत गेला, तर सध्या 'हॉट सिटी' बनलेल्या ब्रह्मपुरीचा पारा तब्बल ४७.६ अंशांवर झेपावला. प्रादेशिक हवामान विभागाचा रेड, ऑरेंज व यलो अलर्ट पाहता या आठवड्यात उन्हाचा तडाखा आणखीन वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..नवतपाच्या काळात सूर्यकिरणे सरळ पृथ्वीवर पडत असल्याने उन्हाचे चटके अधिक तीव्र जाणवतात. त्यामुळे साहजिकच कमाल तापमानातही दिवसागणिक वाढ होते जाते. पहिल्याच दिवशी वैदर्भीयांना याचा अनुभव.Nagpur News: ४७.२ अंशांसह ब्रह्मपुरी देशात 'हॉट'; नवतपाचा ट्रेलर, विदर्भातील उष्णलाट आणखी तीव्र होणार.आला. अमरावतीचा अपवाद वगळता विदर्भातील सर्वच शहरांच्या तापमानात मोठी वाढ झाली. लाटेचा सर्वाधिक प्रभाव ब्रह्मपुरी, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, वर्धा या शहरांमध्ये दिसून आला. ब्रह्मपुरीच्या तापमानात ०.४ अंशांची वाढ होऊन यंदाच्या उन्हाळ्यात प्रथमच ४७.६ अंशांवर पोहोचले..येथे नोंद झालेले तापमान उत्तर प्रदेशातील बांदा (४७.६ अंश) सोबत भारतात संयुक्तपणे उच्चांकी ठरले. ब्रह्मपुरी व बांदाची पाकिस्तानच्या जाकोबाबाद (४९ अंश सेल्सिअस) नंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे उष्ण शहर म्हणून नोंद करण्यात आली..Premium|Gold Investment : मध्यमवर्गाने सोनं विकावं का? financial Experts काय सांगतात, जाणून घ्या!.जागतिक तापमानाची नोंद ठेवणाऱ्या 'एल डोराडो' या संकेतस्थळावर तशी नोंद करण्यात आली आहे. उन्हाचे भयानक चटके व भीषण गरमीमुळे विदर्भातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, दुपारच्या सुमारास रस्त्यांवरील वर्दळ कमी दिसून आली. उन्हापासून बचाव करण्यासाठी वाहनधारक व वाटसरूंना सावलीचा आधार घ्यावा लागला..कमाल तापमानशहर तापमानब्रह्मपुरी ४७.६नागपूर ४६.५भंडारा ४६.४गडचिरोली ४६.४गोंदिया ४६.१वर्धा ४६.०चंद्रपूर ४६.०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.