मराठ्यांचा नकाशा हटवला! राजस्थानपासून बंगालपर्यंतचा इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न? NCERT निर्णयावर भोसले घराण्याचा संताप

नागपूर : इयत्ता आठवीच्या NCERTच्या इतिहास पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तृत नकाशा हटवण्यात आल्याने महाराष्ट्राच्या इतिहासप्रेमींमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी नागपूरच्या भोसले राजघराण्याचे मुधोजी राजे भोसले यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून निषेध नोंदवला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही त्यांनी स्वतंत्र पत्र पाठवले आहे. याशिवाय राज्याचे शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे आणि NCERT या संस्थेलाही मुधोजी राजे यांनी पत्र पाठवून या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे..महाराष्ट्राच्या तेजस्वी इतिहासाची अशी गळचेपीमुधोजी राजे यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, मराठा साम्राज्य हा केवळ कागदावरील ध्वज किंवा सीमांचा मुद्दा नाही, तर तो या मातीतल्या प्रत्येक कणात रुजलेला आहे. महाराष्ट्राच्या तेजस्वी इतिहासाची अशी गळचेपी होणे हे अजिबात सहन होणार नाही..Manoj Jarange Video: फडणवीसांच्या नात्यातील महिला जरांगेंकडे! धनंजय मुंडेंनी त्रास दिल्याचा आरोप.प्रमुख प्रदेशांवर मराठ्यांचे अधिपत्य होतेराजस्थानमधील जयपूर, जोधपूर, उदयपूरसारख्या प्रमुख प्रदेशांवर मराठ्यांचे अधिपत्य होते. तेथून चौथाई आणि सरदेशमुखी वसूल केली जात होती, याचे ऐतिहासिक पुरावे आजही उपलब्ध आहेत. तरीही या विस्ताराचा नकाशा जसाच्या तसा वगळण्यात आला, हे राजकीय दबावामुळे घेतलेला निर्णय असल्याचा आरोप मुधोजी राजे यांनी केला आहे..नकाशात राजस्थानचा मोठा भूभाग समाविष्टया नकाशात राजस्थानचा मोठा भूभाग समाविष्ट होता. तो पुन्हा जसाच्या तसा समाविष्ट करण्याची मागणी मुधोजी राजे यांनी केली आहे. "इतिहास वळवण्याचे प्रयत्न आता सहन केले जाणार नाहीत. मराठ्यांचा इतिहास हा केवळ महाराष्ट्राचा नाही, तर संपूर्ण देशाचा कणा आहे. तो वाकवण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये," असे ते पत्रात म्हणाले आहेत. मराठा साम्राज्याने देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि प्रशासनव्यवस्थेत दिलेल्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करणे हे राष्ट्रहिताच्या विरोधी आहे, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे..महाराष्ट्रात वातावरण तापलेया घटनेने महाराष्ट्रात वातावरण तापले आहे. इतिहासकार, सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांकडूनही या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत आपली अस्मिता म्हणून ठोस भूमिका घेत केंद्र सरकार आणि NCERTकडे आक्रमक पाठपुरावा करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. मुधोजी राजे यांनीही महाराष्ट्र सरकारला तातडीने दखल घेण्याचे आवाहन केले आहे..Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत मोठी अपडेट! कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासाठी समिती स्थापन.राजस्थानच नव्हे तर बंगालचा भागही मराठा साम्राज्यात होता नागपूरच्या भोसले घराण्याचे राजे मुधोजी राजे भोसले यांनी आरोप केला की मराठा साम्राज्याचा राजस्थानमधील भूभाग राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) च्या पुस्तकातून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आला असून हा निर्णय राजपुताना घराण्यांच्या दबावाखाली घेतला गेला आहे; "अटक ते कटक हा मराठ्यांचा प्रवास राजस्थानशिवाय शक्यच नाही, त्यामुळे राजस्थानच नव्हे तर बंगालचा भागही मराठा साम्राज्यात होता आणि तोही अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावा," अशी मागणी त्यांनी केली. यासंदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली असून ते NCERT सोबत पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. "राजपूत घराण्यांचे मुघलांशी व्यवहार चालतात, मग मराठ्यांचे राज्य का चालत नाही?" असा सवाल करत, जर राजपूत घराणी एकत्र येऊन असा इतिहास बदलण्याचा प्रयत्न करत असतील तर आम्ही मराठी एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन करू, त्याची दिशा आत्ता सांगणार नाही, असेही मुधोजी राजे भोसले यांनी साम टीव्हीशी बोलताना स्पष्ट केले.