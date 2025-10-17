Nagpur Crime: पूर्व वैमनस्यातून तरुणाचा खून; नेरी येथील थरार, उपसरपंचासह तिघांना चार तासांत अटक

कामठी : नवीन कामठी पोलिस हद्दीतील नेरी गावात जुन्या वैमनस्यातून बुधवारी रात्री २७ वर्षीय विवेक रमेश तांडेकर याचा लोखंडी रॉडने निर्घृण खून करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिसांनी उपसरपंच देविदास उर्फ देवा बारशू वंजारी (वय ४२) आणि केशव सुकलाल गिरी (३३), तसेच साहिल प्रमोद घाटोडे (१८) यांना अवघ्या चार तासांत अटक केली..विवेक शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होता. बुधवारी तो रामटेक न्यायालयात साक्ष देऊन घरी आला होता. संध्याकाळी शेताजवळील पाल विटभट्टीवर भाजीपाल्याचे पैसे घेण्यासाठी बाहेर गेला..देवा वंजारी काकाने वाळूच्या ट्रॅक्टरबाबत बोलावले आहे, बोलून येतो, असे आईला फोनवर त्याने सांगितले होते. मात्र तो घरी परतला नाही. मोबाईल लोकेशनच्या आधारे पोलिसांना पाल विटभट्टी परिसरात विवेक मृतावस्थेत आढळला. त्याच्या डोक्यावर लोखंडी रॉडने मारहाण झाल्याच्या खुणा होत्या. विवेकचे शवविच्छेदन कामठी उपजिल्हा रुग्णालयात करण्यात आले व अंत्यसंस्कार कडक पोलिस बंदोबस्तात नेरी येथे करण्यात आले..उपसरपंच देविदास वंजारी यांनी एका महिन्यापूर्वी विवेकला जातीवाचक शिवीगाळ करीत जिवे मारण्याची धमकी दिली होती, असे आई हेमलता तांडेकर व भाऊ अभिषेक यांनी सांगितले. पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप पखाले, सहाय्यक उपायुक्त अंकुश खेळकर, प्रभारी पोलिस निरीक्षक सचिन यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीन पथक तयार करून तपास करण्यात आला. चौकशीत आरोपींनी जुने वैमनस्य आणि गावातील वर्चस्वाच्या वादातून खून केल्याची कबुली दिली..Crime News : मालेगाव: तलवारी फिरवत रील्स बनवणाऱ्या गुंडांच्या टोळीची पोलिसांनी काढली ‘वरात’; १२ जणांना अटक.नागरिकांनी केला ठाण्याचा घेरावया घटनेच्या निषेधार्थ नागरिकांनी पोलिस ठाण्याचा घेराव करून आरोपींवर त्वरित कारवाईची मागणी केली. गावात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.