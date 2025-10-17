नागपूर

Nagpur Crime: पूर्व वैमनस्यातून तरुणाचा खून; नेरी येथील थरार, उपसरपंचासह तिघांना चार तासांत अटक

Crime News: नेरी गाव हादरले नवीन कामठी पोलिस हद्दीत जुन्या वैमनस्यातून बुधवारी रात्री २७ वर्षीय विवेक रमेश तांडेकर याचा लोखंडी रॉडने निर्घृण खून करण्यात आला. अवघ्या चार तासांत आरोपी अटक.
सकाळ वृत्तसेवा
कामठी : नवीन कामठी पोलिस हद्दीतील नेरी गावात जुन्या वैमनस्यातून बुधवारी रात्री २७ वर्षीय विवेक रमेश तांडेकर याचा लोखंडी रॉडने निर्घृण खून करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिसांनी उपसरपंच देविदास उर्फ देवा बारशू वंजारी (वय ४२) आणि केशव सुकलाल गिरी (३३), तसेच साहिल प्रमोद घाटोडे (१८) यांना अवघ्या चार तासांत अटक केली.

