NMRDA Land Acquisition:‘नवीन नागपूर’ साठी ५०९ एकर जमीन संपादित; शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२०५.५६ कोटी जमा

नागपूर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र’ (आयबीएफसी) म्हणून विकसित होत असलेल्या ‘नवीन नागपूर’ प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ५०९.४० एकर जमीन एनएमआरडीए ताब्यात आली असून, ११८ दस्तांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. या बदल्यात शेतकऱ्यांना १२०५.५६ कोटी देण्यात आले आहे हिंगणा तालुक्यातील मौजा गोधनी (रिठी) आणि लाडगाव (रिठी) येथे सुमारे १, ७१० एकर क्षेत्रावर हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारला जात आहे..त्यापैकी गोधनी (रिठी) येथे ४३२ एकर, तर लाडगाव (रिठी) येथे १, १४० एकर क्षेत्राचा समावेश आहे. प्रकल्पासाठी दोन्ही गावांतील जमिनींची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून, खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदीची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. प्रतिहेक्टर जमिनीचे दर निश्चित केले असून, विहिरी, बोअरवेल, झाडे आदी स्थावर मालमत्तेचे मूल्यांकन करून त्यानुसार शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी सुरू आहे..3 वर्षात ६२ अब्जांहून जास्त नोटा चलनातून रद्द, फाटलेल्या अन् खराब नोटांनी मोठा फटका.एनएमआरडीएच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ५०९.४० एकर जमिनीची नोंदणी पूर्ण झाली असून, त्याबदल्यातील १२०५.५६ कोटी रुपयांचा मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया एनएमआरडीएचे सभापती संजय मीना आणि जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत आहे..असा देण्यात येत आहे मोबदलाएनएमआरडीएतील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार जिरायत जमिनीसाठी प्रतिएकर १.८० कोटी रुपये व १, ५०० चौ. फुटांचा एक भूखंड, तर हंगामी बागायत जमिनीसाठी प्रति एकर २.७० कोटी रुपये व १, ५०० चौ.फुटांचा एक भूखंड याशिवाय विहिरी, बोअरवेल, झाडे आदी संलग्न मालमत्तेचा स्वतंत्र मोबदलाही दिला जात आहे..Role of Play in Indian Culture : अहो मांडियला खेळ । बुद्धि रंग बुद्धिबळ....१५ वर्षांत तीन टप्प्यात होणार विकासनागपूरच्या विकासात मोलाची भर टाकणाऱ्या या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे यावे, असे आवाहन एनएमआरडीएकडून करण्यात आले. पुढील १५ वर्षांत तीन टप्प्यात नवे नागपूर विकसित करण्याचा प्रकल्प राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठीचा एनएमआरडीए, हुडको आणि एनबीसीसी यांच्यात सामंजस्य करार झाला. नवीन नागपूर आणि तिसऱ्या रिंगरोडसाठी हुडकोकडून ७ हजार ८०० कोटी रुपये कर्जासाठी शासनाने हमी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.