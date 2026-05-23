Nagpur Development: ‘नवीन नागपूर’ प्रकल्पाला गती; १७१० एकरवर आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र साकारणार, तकऱ्यांना १३० कोटी मोबदला

नागपूर: हिंगणा तालुक्यातील मौजा गोधनी (रिठी) आणि लाडगाव (रिठी) येथे साकारणाऱ्या 'नवीन नागपूर' प्रकल्पाला आता वेग आला आहे. तब्बल १ हजार ७१० एकर क्षेत्रावरील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी खासगी वाटाघाटीतून भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. आतापर्यंत ७१ एकर जमिनीची खरेदी पूर्ण झाली आहे. दस्त नोंदणीसह शेतकऱ्यांना १३० कोटी रुपयांवर मोबदला वितरित करण्यात आला आहे. .नागपूर हे 'आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र' (आयबीएफसी) म्हणून विकसित होणार आहे. नागपुरातील हिंगणा तालुक्यातील मौजा गोधनी (रिठी) आणि लाडगाव (रिठी) येथे सुमारे १ हजार ७१० एकर क्षेत्रावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून 'नवीन नागपूर' साकारण्यात येणार आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए)मार्फत नवीन विकास केला जाणार आहे. .या प्रकल्पासाठी प्रक्रियाही एनएमआरडीए आणि महसूल विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसारच जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण करून दस्त नोंदणी (खासगी वाटाघाटीतून जमीन खरेदी) करण्यासही गती आली आहे. गोधनी (रिठी) मध्ये ४३२ एकरवर जमीन तर लाडगाव (रिठी) येथे सुमारे ११४० एकर इतकी जमीन आहे. प्रतिहेक्टर जमिनीची दर निश्चिती पूर्ण झाली असून, जमिनींसह विहिरी, झाडे, बोअरवेल आदींचे मूल्यांकन पूर्ण करून त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात गोधनी (रिठी) येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीची खरेदी प्रक्रिया एनएमआरडीएकडून हाती घेण्यात आली आहे..त्यानुसार आजपर्यंत येथील १६ शेतकऱ्यांकडील ७१ एकर जमिनीची दस्त नोंदणी पूर्ण झाली असून, शेतकऱ्यांना सुमारे १३० कोटींचा मोबदला त्यांच्या बॅंक खात्यावरही वळता केल्याची माहिती एनएमआरडीएतील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तर पुढील आठवड्यापासून लाडगाव (रिठी) येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीची खरेदी प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..११ हजार ५०० कोटींच्या प्रकल्पाला बळ'नवीन नागपूर' प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात पाचपट मोबदला व एकरी १५०० चौरस फूट प्लॉट देण्याचे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे. या आश्वासनामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने एनएमआरडीएकडे संमतीपत्र सादर केले. सुमारे ११ हजार ५०० कोटींच्या प्रकल्पासाठी हुडकोकडून ६,५०० कोटींच्या कर्जाला शासन हमी मिळाली असून, येथे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, आयटी कंपन्या व व्यावसायिक केंद्रांसाठी अत्याधुनिक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.