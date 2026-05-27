Nagpur: नवीन नागपूर, तिसऱ्या रिंगरोड प्रकल्पाला 'डबल बूस्ट', जमीन व्यवहार शुल्क माफ; एनएमआरडीएची ६०० कोटींची होणार बचत

नागपूर: नवीन नागपूर आणि तिसरा रिंग रोड (नवीन बाह्यवळण रस्ता) प्रकल्पासाठी वाटाघाटीतून आवश्यक खासगी जमीन खरेदीला वेग आला आहे.या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली..बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण(एनएमआरडीए) ची सुमारे सहाशे कोटींची बचत होण्यासोबतच प्रकल्पालाही गती मिळणार आहे..जिल्ह्यातील हिंगणा येथील मौजा गोधनी (रिठी) आणि लाडगाव (रिठी) येथे सुमारे ६९२ हेक्टरवर नवीन नागपूर अंतर्गत इंटरनॅशनल बिझनेस अँड फायनान्स सेंटर विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची उभारणी नागपूर महानगर.प्रदेश विकास प्राधिकरण करणार आहे. याचबरोबर नागपूर शहराभोवती १२० मीटर रुंदीचा आणि १४८ किलोमीटर लांबीचा बाह्यवळण रस्ता आणि त्यालगत चार वाहतूक बेट (टर्मिनल्स) विकसित करण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांतील सुमारे १ हजार ६९७ हेक्टर जमीन संपादीत करण्यात येणार आहे..या दोन्ही प्रकल्पासाठी खासगी जमीन वाटाघाटीने खरेदी करावी लागणार आहे. त्यासाठी सुमारे ६३७कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प महत्वाकांक्षी आणि सार्वजनिक हिताचे आहे..प्रकल्पाला आणखी गती मिळेलया प्रकल्पांमुळे अनेक उद्योग, व्यवसायांना चालना मिळेल. त्याकरिता हे दोन्ही प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावे लागणार आहेत. मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क माफ केल्यास प्रकल्पाला आणखी गती मिळणार असल्याने हे शुल्क माफ करावे, अशी मागणी एनएमआरडीएने शासनाकडे केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार या भूसंपादनांतर्गत खरेदी करावयाच्या जमिनीवरील व्यवहारासाठीचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.