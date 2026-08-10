Nitin Gadkari Reviews Nag River Project: रस्ते पूर्ववत न केल्यास अधिकारी निलंबित!; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आदेश

नागपूर: अमृत योजनेच्या नावाखाली नागपूरकरांना खड्ड्यांचा नरक दाखविणाऱ्या यंत्रणेवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी रविवारी (ता. ९) चांगलेच संतापले. नागनदी प्रकल्पात रस्ते पूर्ववत न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट निलंबित करा आणि कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करा, असा आक्रमक इशारा देत त्यांनी प्रशासनाला खडेबोल सुनावले आहेत. .नागनदी प्रकल्पाची कामे, नागनदी काठावरील अतिक्रमण काढल्यानंतर करावयाचे पुनर्वसन आदी मुद्यांवर गडकरी यांच्या महाल येथील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार मोहन मते, आमदार संजय भेंडे, स्थायी समिती अध्यक्ष शिवानी दाणी यांची उपस्थिती होती. नागनदी प्रकल्पांतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया व मलवाहिन्यांचे काम पाच टप्प्यांत होणार आहे..यात तीन नवे एसटीपी, दोन जुन्या एसटीपींची पुनर्बांधणी आणि पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, मध्य व पूर्व अशा पाच मतदारसंघांत रस्ते खोदकाम होणार आहे. मागील ‘अमृत’ योजनेच्या अनुभवातून शिकत, आता खोदकाम व रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी अद्ययावत यंत्रे आणि सर्वोत्तम तंत्रज्ञान वापरण्याचे सक्त निर्देश नितीन गडकरी यांनी दिले..Vidarbha Rain: विदर्भात आजही जोरदार पावसाचा यलो अलर्ट.‘सकाळ’च्या अमृत योजनेतील अनागोंदी कारभारावरील वृत्तमालिकेची दखल घेत त्यांनी अमृतच्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्याचे निर्देश दिले. युटिलिटी मॅपिंगची व्यवस्था करा रस्त्यांच्या खालील युटिलिटी मॅपिंगचा मुद्दाही उपस्थित केला. एखादा रस्ता विशिष्ट कामासाठी खोदताना त्या रस्त्याच्या खालील इतर कुठले पाईप्स, केबल्स आहेत, हे जाणून घेण्याची पद्धत असावी. सर्व प्रकारच्या पाइपलाइन्ससाठी पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून रस्त्यांच्या खाली ‘कॉमन डक्ट’ची व्यवस्था करता येईल, असे त्यांनी सूचवले..नागनदीच्या काठावरील वस्त्यांचे पुनर्वसन नागनदीच्या काठापासून १५ मीटर अंतराच्या आत असलेल्या अनधिकृत वसाहती, झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण हटविण्यात येणार आहे. त्यांचे पुनर्वसन करताना सद्यस्थितीत २५०० घरांची आवश्यकता भासणार असल्याचे मनपा आयुक्तांनी सांगितले. यासंदर्भात मनपा, नासुप्रच्या रिकाम्या जागांचे सर्वेक्षण करून ५००० घरांची सोय करता येईल, या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना गडकरी यांनी आयुक्त व नासुप्र सभापतींना दिली..Petrol-Diesel-CNG Price: मुंबईत पेट्रोल-डिझेल स्वस्त तर या शहरांमध्ये दर वाढले! पाहा तुमच्या शहरातील आजचे दर.नागनदीमुळे होणारे प्रदूषण रोखानागनदीमधील प्रदूषित पाण्याचा नागपूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांना तसेच भंडारा जिल्ह्यातील काही तालुक्यांना फटका बसत असल्याची बाब गडकरी यांनी निदर्शनास आणून दिली. प्रदूषित पाण्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येणार नाही व शेतीलाही स्वच्छ पाणी मिळेल, यादृष्टीने मनपा आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपाययोजना कराव्या, असे स्पष्ट आदेश गडकरी यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.