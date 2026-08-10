नागपूर

Nitin Gadkari Reviews Nag River Project: रस्ते पूर्ववत न केल्यास अधिकारी निलंबित!; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आदेश

Nitin Gadkari Orders Action Over Nagpur Road Restoration: नागनदी प्रकल्पाच्या कामानंतर रस्ते पूर्ववत न केल्यास अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई आणि कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश नितीन गडकरी यांनी दिले.
Nitin Gadkari Reviews Nag River Project

Nitin Gadkari Reviews Nag River Project

esakal

प्रशांत पाटील
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नागपूर: अमृत योजनेच्या नावाखाली नागपूरकरांना खड्ड्यांचा नरक दाखविणाऱ्या यंत्रणेवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी रविवारी (ता. ९) चांगलेच संतापले. नागनदी प्रकल्पात रस्ते पूर्ववत न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट निलंबित करा आणि कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करा, असा आक्रमक इशारा देत त्यांनी प्रशासनाला खडेबोल सुनावले आहेत.

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