नागरिकांनो आजारी पडू नका..! 'मेडिकल-मेयो'मधील औषधं संपली

नागपूर : आशिया खंडातील सर्वात मोठे रुग्णालय अशी ख्याती असलेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) (GMC nagpur) तसेच इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (IGGMC nagpur) हे दोन्ही रुग्णालये गरीबांच्या आरोग्याचा आधार आहेत. मात्र, येथे औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मेडिकलमधील मार्डच्या डॉक्टरांनी अधिष्ठातांना संपलेल्या औषधांची यादीच सादर केली आहे. (no single medicine available in iggmc and gmc nagpur)

मेडिकल, मेयोत शंभर प्रकारच्या औषधांचा पुरवठा होतो. मात्र, सध्या स्थितीत प्कॅज्युअल्टी, बाह्यरुग्ण विभाग किंवा ऑपरेशन थियटर पासून तर सर्वच वॉर्डात औषधांची भांडी रिकामी झाली आहेत. यामुळे रुग्णसेवेचा धर्म निभावणारे डॉक्‍टर रुग्णांच्या नातेवाइकांच्या हाती प्रिस्क्रिप्शन देताना औषध, सर्जिकल साहित्यासह हातमोजे लिहिण्यास विसरत नाहीत. अशी दयनीय अवस्था आहे. औषध संपल्यासंदर्भातील निवेदन मार्ड संघटनेतर्फे वैद्यकीय संचालक, वैद्यकीय सचिवांनाही सादर करण्यात आले आहे.

संपलेल्या औषधांसह सर्जिकल साहित्याची यादी -

आयव्ही सेट, सलाईन बॉटल, कॅथेटर, इंट्राकॅथ या सर्जिकल साहित्यासह नोराड्रेनायलिन, ॲड्रेनालिन, एव्हिल, ऍमोक्झोसिलिन, न्युओस्टीगमाईन, ग्लायकोपायरोलेट, ॲट्राक्युरिन, वेक्यूरोनिअम, केटॅमिन, टीटी इंजेक्शन, बेटॅडिन सोल्युशन, ट्रॉपिकली प्लस, ॲपिडाईन ड्रॉप, जीवनरक्षक डेक्‍सा, ऍट्रोफिल, डायक्‍नो, रॅनटॅक, पॅरिनार्म, कॅल्शियम ग्लुकोनो लस, डेरिफायलीन, ऍमिरोफायलीन.

हाफकिन ठरतेय कारणीभूत -

राज्यात फडणवीस सरकार असताना २०१६ मध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील औषधासह वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फतच करण्याची सक्ती राज्य शासनाने केली. त्यानुसार औषधांचा तसेच सर्जिकल साहित्य खरेदीचा सारा निधा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांनी हाफकिनकडे वळता केला. मात्र, रुग्णालयातील उपकरणांसह औषध खरेदी करून ते मेडिकल, मेयोसह इतर रुग्णालयात पोहोचवण्यात हाफकिनला अपयश आले आहे. तर तत्कालिन सरकाने अधिष्ठातांना केवळ दहा टक्के खर्च करण्याचे आदेश दिल्याने खरेदीवर आपोआपच अंकुश आणले. यातुनच मेडिकल, मेयो, दंत रुग्णालयासह सुपर स्पेशालिटीत औषध टंचाई पसरली. याचा फटका गरीबांना बसत आहे.