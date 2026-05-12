नागपूर: उत्तर नागपुरातील आम्ही नागरिक. तारकेश्वर, स्वामीनगर, सम्राट अशोकनगर, दत्तात्रयनगर, उप्पलवाडी परिसरात मागील वीस वर्षांपासून राहतो. आमचे नगरसेवक नळ पाइपलाइनसाठी महापालिकेत वारंवार प्रस्ताव सादर करतात, मात्र प्रशासन भेदभाव करीत असल्याचे दिसते. वस्तीत पाइपलाइन नसताना महापालिका पाणी कर कोणत्या आधारे घेते?, असा सवाल या वस्तीतील नागरिकांनी केला आहे. ही वस्ती आजही टँकरच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे..या भागातील गल्लीबोळातून फिरताना अनेक घरांसमोर पाण्याचे ड्रम, कॅन आणि बादल्यांच्या रांगा दिसून आल्या. काही महिला, मुले सकाळपासूनच टँकरची वाट पाहत बसली होती. 'टँकर आला नाही तर नगरसेवक दिनेश यादव वारंवार फोन करतात, नगरसेवक या वस्तीतील लोकांच्या समस्या जाणून आहेत..उन्हाचा पारा चाळिशी पार करत असताना पाण्यासाठी होणारी धावपळ जिव्हारी लागत आहे. मात्र महापालिका प्रशासन केवळ पाण्याची लाइन टाकण्याचे आश्वासन देते. स्थानिक रहिवासी साहेबराव यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक वेळा महापालिकेकडे निवेदने देण्यात आली. आंदोलनेही करण्यात आली, मात्र आश्वासनापलीकडे काहीच झाले नाही..सधन नागरिकांनीलावले बोअरवेलप्रभाग दोनमधील काही वस्त्यांमध्ये पाण्याची समस्या मागील पंधरा ते वीस वर्षांपासून भेडसावत आहे. पाण्यामुळे नागरिकांना आरोग्याच्या समस्यांनाही सामोरे जावे लागत आहे. कर आम्ही भरतो, मतदानही आम्ही करतो. पण मूलभूत सुविधा अजूनही मिळालेल्या नाहीत, अशी खंत श्वेता राऊत यांनी व्यक्त केली. प्रशासनाने तातडीने कायमस्वरूपी जलपुरवठा योजनेअंतर्गत पाइपलाइन टाकून आमच्या वस्तीतील पाण्याची समस्या सोडवावी. या वस्तीत जे सधन व्यक्ती आहेत, त्यांनी घरी बोअरवेल केले आहे. त्यांच्याकडे पाण्याची समस्या नाही, परंतु इतरांचे काय? असा सवाल सामान्य नागरिकांनी केला.."आमच्या वस्त्यांमध्ये पाणी सोडताना अनियमितता आहे. शहराच्या एका बाजूला २४ बाय ७ पाणीपुरवठा होतो, तर दुसरीकडे तारकेश्वर, स्वामीनगर, सम्राट अशोकनगर, दत्तात्रयनगर या गरिबांच्या वस्त्यांमध्ये नळाची लाइन टाकण्यासाठी वारंवार प्रस्ताव सादर केले जातात, परंतु महापालिका प्रशासनाकडून केवळ आश्वासन मिळते. जे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत, त्यांनी बोअर खोदले, परंतु गरीब रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष करतात. त्यांना मात्र टॅंकरचाच आधार आहे. टॅंकरच्या प्रतीक्षेत अनेकदा त्यांचा रोजगार बुडतो."-दिनेश यादव, नगरसेवक, प्रभाग क्रमांक-२.