Nagpur Crime : सीताबर्डीत टोळीयुद्धातून कुख्यात गुंडाचा खून; चार कुख्यात गुन्हेगारांना अटक

नागपूर - सीताबर्डी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सिव्हिल लाइन्स परिसरात देशपांडे सभागृहामागे सातपूडा लॉनजवळ टोळीयुद्धातून रविवारी (ता. ७) मध्यरात्री कुख्यात गुंडाचा चार गुंडांनी मिळून खून केला. याप्रकरणी पोलिसांनी चौघांनाही अटक केली आहे. वर्चस्वाची लढाई आणि पैशाच्या वादातून हा खून झाल्याची माहित समोर आली आहे..आकाश ऊर्फ डुंबक सुरेश नेवारे (वय-२५, रा. तेलनखेडी, गोंड टोली खदान, रविनगर) असे खून झालेल्या कुख्यात आरोपीचे नाव आहे. बब्बू काल्या ऊर्फ विशाल शालीकराम चचाणे (वय-३०, रा. तेलंगखेडी), रंजीत महातो (वय अंदाजे २८), पियुष ऊर्फ पेढा विनोद बघेल (वय-२५, दोन्ही रा. सुदामपुरी), रंजीत मृणाल भोला दिवान (वय-२३, रा. रामनगर, तेलंगखेडी) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार आकाश याने २०१८ ला खून केला होता. याशिवाय विशाल याने २०१७ आणि २०२८ मध्ये दोन खूनाचे आरोप होते. त्यात तो बरी झाला होता. पंधरा दिवसांपूर्वी त्याने अंबाझरी परिसरातील मदर डेअरीमध्ये चोरी केली होती. यावेळी पियुष बघेलही त्याच्यासोबत होता. याप्रकरणी दोघांनाही अंबाझरी पोलिसांनी अटक करण्यात आली. त्यातून तो सहा दिवसात कारागृहातून बाहेर आला. आकाश आणि विशाल हे दोघेही मित्र होते..मात्र काही कारणांमुळे दोन वर्षांपूर्वी त्यांचा वाद झाला होता. यादरम्यान आकाशने रविनगर परिसरात ‘एमएच-४०’ नावाचा पानठेला चालविण्यास सुरुवात केली होती. दरम्यान सुटून आल्यावर विशाल आणि त्याचे साथीदार त्याच्या पानठेल्यावर जायचे. त्यामुळे दोघात पुन्हा वाद झाला. दरम्यान रविवारी आकाशला त्याचा काटा काढण्यासाठी रात्री दहा वाजताच्या सुमारास तो विशालला मोपेडवरून भेटायला गेला..त्यानंतर त्याने चौघांनाही दारू पाजली. त्यानंतर देशपांडे सभागृहामागे घेऊन गेला. तेथून काही अंतरावर आकाशच्या मित्रांचे घर होते. तो त्यांना बोलावून आपला खून करेल या भितीने विशाल आणि त्याच्या साथीदारांनी चाकू आणि राफ्टरने सपासप वार करून त्याचा खून करीत रक्ताच्या थारोळ्यात लोळविले.पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच, त्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन काहीच तासात चारही आरोपींना ताब्यात घेतले. पंकज नेवारे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करीत, अटक केली. पोलिस प्रकरणाचा तपास करीत आहेत..विशालकडून खंडणीची मागणीआकाश याने पानठेला सुरू केला होता. कारागृहातून सुटल्यावर तो आकाशकडे गेला होता. यावेळी त्याने पानठेला चालवायचा असेत तर खंडणी द्यावी लागेल अशी धमकी दिली होती. यातून दोघांमध्ये वाद झाला होता. आकाशचा वस्तीत दरारा होता. त्यामुळे आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी विशाल प्रयत्न करीत होता. त्यातूच हा खून झाल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.