Yavatmal Crime: अट्टल चोरट्यास २४ तासांत अटक; सहा मोटारसायकल जप्त..

आर्र्णी : अट्टल मोटरसायकल चोरट्यास २४ तासात आर्र्णी पोलिसांनी अटक करून आरोपी सचिन संदीप सुकळकर उर्फ आकाश (वय ३२) रा. लाख रायजी ता. दिग्रस याच्याकडून विविध चोरीतील सहा मोटरसायकल जप्त केल्या आहेत. आर्र्णी पोलिस ठाण्यात शनिवारी (ता. २७) संदीप चव्हाण (रा. वडगाव, ता. दिग्रस) यांनी त्यांची दुचाकी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेल्याची तक्रार दिली. या तक्रारीवरुन पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्यातील आरोपीचा पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या माध्यमातून व गोपनीय माहितीवरून शोध घेतला. यातून मोटारसायकल चोरटा सचिन सुकळकर उर्फ आकाश हा असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याच्यावर गुन्हा दाखल होताच २४ तासांच्या आत त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून त्याने चोरलेली अंदाजे ३० हजार रुपयांची दुचाकी जप्त केली. त्याला अधिक विचारपूस केली असता त्याने यापूर्र्वी पोलिस ठाणे यवतमाळ शहर येथिल एक दुचाकी व घाटंजी पोलिस ठाणे येथिल दुचाकी चोरी केल्याची कबुली दिली. त्याच्याकडून एकूण सहा मोटारसायकल जप्त करण्यात आल्या. या मोटारसायकलींची एकूण किंमत एक लाख ८० हजार रुपये आहे. ही कारवाई जिल्हा पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, अप्पर पोलिस अधिक्षक अशोक थोरात, उपविभागीय पोलिस अधिकारी (दारव्हा) सिद्धेश्वर भोरे यांच्या मोर्गदर्शनाखाली आर्र्णी ठाणेदार निलेश सुरडकर, सहायक पोलिस निरिक्षक मिलिंद पारडकर, सहायक पोलिस निरिक्षक प्रशांत देशमुख, जमादार मनोज चव्हाण, गुणवंत बोईनवाड, नितिन वास्टर, आकाश गावंडे, आसिफ खल्लीखाऊ, आकाश पातुरकर यांच्या पथकाने यशस्वीरित्या पार पाडली.